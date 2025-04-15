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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:44
416
0

ВИДЕО. Комментарии Артеты перед матчем Реал – Арсенал

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:44
416
0
ВИДЕО. Комментарии Артеты перед матчем Реал – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал несколько комментариев перед предстоящим ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Вот основные тезисы:

  • «В игре есть 3 аспекта: физический, тактический и эмоциональный. Эмоции очень важны. Наша команда уже доказывала свою силу в сложных и очень сложных обстоятельствах».
  • «Уверен, что мы можем справиться в любой ситуации».
  • «Нам нужно побеждать. Подходим к матчу также, как к первому в Лондоне».

Ранее сообщалось о том, что известна заявка «Реала» на матч с «Арсеналом».

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Микель Артета Лига чемпионов Реал Мадрид Реал - Арсенал Арсенал Лондон пресс-конференция видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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