Лига чемпионов15 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:44
416
0
ВИДЕО. Комментарии Артеты перед матчем Реал – Арсенал
16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
15 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:44
416
0
Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал несколько комментариев перед предстоящим ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Вот основные тезисы:
- «В игре есть 3 аспекта: физический, тактический и эмоциональный. Эмоции очень важны. Наша команда уже доказывала свою силу в сложных и очень сложных обстоятельствах».
- «Уверен, что мы можем справиться в любой ситуации».
- «Нам нужно побеждать. Подходим к матчу также, как к первому в Лондоне».
Ранее сообщалось о том, что известна заявка «Реала» на матч с «Арсеналом».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2025, 00:15 0
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Бокс | 15 апреля 2025, 09:14 2
Бывший чемпион мира выделил Монте Барретта
Футбол | 15.04.2025, 13:18
Футбол | 15.04.2025, 19:50
Бокс | 15.04.2025, 08:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.04.2025, 19:39 3
14.04.2025, 11:51 20
14.04.2025, 14:04 1
14.04.2025, 00:03 3
14.04.2025, 20:50
14.04.2025, 03:50 14
14.04.2025, 20:32 3
14.04.2025, 01:38