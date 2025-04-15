ВИДЕО. Комментарии Артеты перед матчем Реал – Арсенал

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал несколько комментариев перед предстоящим ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Вот основные тезисы:

«В игре есть 3 аспекта: физический, тактический и эмоциональный. Эмоции очень важны. Наша команда уже доказывала свою силу в сложных и очень сложных обстоятельствах».

«Уверен, что мы можем справиться в любой ситуации».

«Нам нужно побеждать. Подходим к матчу также, как к первому в Лондоне».

Ранее сообщалось о том, что известна заявка «Реала» на матч с «Арсеналом».