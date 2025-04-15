Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Арсеналом
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 апреля по 22:00 по Киеву
В среду, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом».
Встречу примет Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
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Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.
Испанский гранд огласил свою заявку на предстоящий матч. Украинский голкипер Андрей Лунин в нее не попал из-за травмы.
Заявка «Реала» на матч с «Арсеналом»:
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2025
🆚 @Arsenal pic.twitter.com/B9nXZ9CgTP
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