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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 21:41 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:47
1662
0

Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Арсеналом

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 апреля по 22:00 по Киеву

15 апреля 2025, 21:41 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:47
1662
0
Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом».

Встречу примет Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Испанский гранд огласил свою заявку на предстоящий матч. Украинский голкипер Андрей Лунин в нее не попал из-за травмы.

Заявка «Реала» на матч с «Арсеналом»:

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Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Арсенал Лондон заявка Реал - Арсенал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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