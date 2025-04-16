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  4. Анчелотти сообщили, что его ждет, если Реал не пройдет Арсенал
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 03:37 |
36
0

Анчелотти сообщили, что его ждет, если Реал не пройдет Арсенал

Фабрицио Романо сообщает, что Карло может покинуть Мадрид

16 апреля 2025, 03:37 |
36
0
Анчелотти сообщили, что его ждет, если Реал не пройдет Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, ответный матч с «Арсеналом» будет решающим для будущего Карло Анчелотти. Есть высокая вероятность, что «Реал» сменит тренера. Неделю назад ситуация была 50 на 50, но сейчас все очень быстро изменилось.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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