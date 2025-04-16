Анчелотти сообщили, что его ждет, если Реал не пройдет Арсенал

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, ответный матч с «Арсеналом» будет решающим для будущего Карло Анчелотти. Есть высокая вероятность, что «Реал» сменит тренера. Неделю назад ситуация была 50 на 50, но сейчас все очень быстро изменилось.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.