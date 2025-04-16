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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 16 апреля 2025, 04:31
109
0

Нико КОВАЧ: «Гирасси мог забить Барселоне и больше мячей»

Боруссия Дортмунд выиграла ответный матч 1/4 финала ЛЧ, но дальше не прошла

16 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 16 апреля 2025, 04:31
109
0
Нико КОВАЧ: «Гирасси мог забить Барселоне и больше мячей»
УЕФА. Нико Ковач

Вечером 15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда, выиграв первый матч (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нико Ковач, главный тренер дортмундской Боруссии, после матча сказал:

«Сегодня мы все стали свидетелями отличного футбольного матча, особенно в исполнении моей команды. Это была игра с высоким темпом и большим давлением вперёд. Конечно, я разочарован вылетом, но мы нанесли Барселоне первое поражение в 2025 году – и это о многом говорит. Мы можем гордиться собой.

Это была совсем другая игра по сравнению с первым матчем. Мы были гораздо смелее, острее, у нас было больше храбрости, и, конечно, наша публика – это тоже большой фактор в таких матчах, что меня очень порадовало. Сыграть так против Барселоны – это достойно всяческих похвал.

Три голах Гирасси? Сегодня очень трудно выделить кого-то одного, потому что все сыграли хорошо. Но три гола против Барселоны от Серу Гирасси – это, конечно, выдающееся выступление. Он – наша страховка на жизнь и мог бы забить даже больше сегодня. Но Серу также нуждается в поддержке партнеров по команде, и он её сегодня получил».

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Барселона Боруссия Дортмунд пресс-конференция Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Нико Ковач Серу Гирасси
Николай Степанов Источник: УЕФА
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