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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 20:18 |
617
0

ВИДЕО. Слова Беллингема и Анчелотти перед матчем Реал Мадрид – Арсенал

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15 апреля 2025, 20:18 |
617
0
ВИДЕО. Слова Беллингема и Анчелотти перед матчем Реал Мадрид – Арсенал
Коллаж Sport.ua

В среду 16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Арсенал». Встреча будет проходить на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первый матч закончился для «Реала» поражением со счетом 0:3.

В основном этапе Лиги чемпионов «Реал» выступил не очень ярко и занял 11 место. Команде пришлось сыграть в 1/16 финала. Соперником мадридского клуба на этой стадии турнира стал «Манчестер Сити». «Реал» выиграл в гостях 3:2, а дома одержал победу со счетом 3:1. В 1/8 в соперники «Реалу» достался мадридский «Атлетико». «Сливочные» выиграли дома 2:1. «Атлетико» на своем поле отыграл отставание, но уступил серией пенальти. Первый четвертьфинальный матч «Реала» против «Арсенала» закончился неожиданно крупным поражением 0:3. Перед ответным поединком «Реал» сыграл матч чемпионата Испании, в котором с большим трудом обыграл «Алавес» (1:0).

Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и английского полузащитника команды Джуда Беллингема.

ВИДЕО. Слова Беллингема и Анчелотти перед матчем Реал Мадрид – Арсенал

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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