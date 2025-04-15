В среду 16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Арсенал». Встреча будет проходить на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первый матч закончился для «Реала» поражением со счетом 0:3.

В основном этапе Лиги чемпионов «Реал» выступил не очень ярко и занял 11 место. Команде пришлось сыграть в 1/16 финала. Соперником мадридского клуба на этой стадии турнира стал «Манчестер Сити». «Реал» выиграл в гостях 3:2, а дома одержал победу со счетом 3:1. В 1/8 в соперники «Реалу» достался мадридский «Атлетико». «Сливочные» выиграли дома 2:1. «Атлетико» на своем поле отыграл отставание, но уступил серией пенальти. Первый четвертьфинальный матч «Реала» против «Арсенала» закончился неожиданно крупным поражением 0:3. Перед ответным поединком «Реал» сыграл матч чемпионата Испании, в котором с большим трудом обыграл «Алавес» (1:0).

Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и английского полузащитника команды Джуда Беллингема.

ВИДЕО. Слова Беллингема и Анчелотти перед матчем Реал Мадрид – Арсенал