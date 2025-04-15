ВИДЕО. Сын Реброва забил впечатляющий гол. На стадионе все хлопали
Никита Ребров продолжает показывать хороший уровень
Сергей Ребров может гордиться сыном: Никита вновь отличился на турнире Costa Ballena Supercup 2025.
Юный футболист, выступающий за юношескую команду «Малаги U-9», забил в финале и выложил видео гола в Instagram.
Пост собрал положительные отзывы, а бабушка Никиты написала: «Молодец. Пересматриваю и пересматриваю. Магия».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Жена тренера сборной Украины также поделилась моментом в сторис со словами: «Коротко о выходных».
Семья живёт в Испании и активно поддерживает Никиту на соревнованиях.
У Анны и Сергея Ребровых также есть младший сын — Александр.
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