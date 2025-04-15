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15 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:19
2132
4

ВИДЕО. Сын Реброва забил впечатляющий гол. На стадионе все хлопали

Никита Ребров продолжает показывать хороший уровень

15 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:19
2132
4
ВИДЕО. Сын Реброва забил впечатляющий гол. На стадионе все хлопали
Instagram. Сергей, Анна, Никита и Александр Ребровы

Сергей Ребров может гордиться сыном: Никита вновь отличился на турнире Costa Ballena Supercup 2025.

Юный футболист, выступающий за юношескую команду «Малаги U-9», забил в финале и выложил видео гола в Instagram.

Пост собрал положительные отзывы, а бабушка Никиты написала: «Молодец. Пересматриваю и пересматриваю. Магия».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена тренера сборной Украины также поделилась моментом в сторис со словами: «Коротко о выходных».

Семья живёт в Испании и активно поддерживает Никиту на соревнованиях.

У Анны и Сергея Ребровых также есть младший сын — Александр.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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wolfinukraine
Наступна новина "Син Реброва покакав - всі аплодували", а потім "Син Реброва продекламував вірш на табуретці - родичі у захваті". Що це за клоунська журналістика?
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+1
didora
Захисники лапарі. А так нічого: прийняв м'яч, опустив, пробив. Іноді дорослі так не зроблять.
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0
apepa
Ацтавить веселья! Я как судья региональной категории гол отменяю. Ворота расположены неправильно. Не на той стороне поля. 
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-7
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