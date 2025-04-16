Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда при нынешнем наставнике, Симоне Индзаги, умудряется добиваться неплохих успехов, особенно с учетом финансовых проблем собственника. Особняком стоит прошлый сезон, что принес нынешнему наставнику первое скудетто. Но сейчас могут даже превзойти те результаты. В Серии А клуб лидирует, правда, никак не удается уйти в отрыв от Наполи, в кубке уже в полуфинале, правда, там первое дерби с Миланом закончилось ничьей 1:1.

В Лиге чемпионов получалось проходить предыдущие раунды достаточно уверенно. В основном раунде там итальянцы набрали 19 очков (6 побед при ничьей с Манчестер Сити и 0:1 с Байером), в итоге начав плей-офф только в марте. И там оба поединка 1/8 финала выиграли у Фейеноорда дважды в общим счетом 4:1. В Мюнхене получилось дважды выходить вперед и, как итог, выиграть, пусть и минимально.

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Бавария

Клуб чуть не упустил серебряную салатницу в 2023-м году, точнее, воспользовался тогда осечкой Боруссии в последнем туре. Но, даже мощно усилившись, провалил следующий сезон, не выиграв ничего. Летом исправлять положение позвали не самого опытного наставника, Компани. Он ухитрился уступить Байеру в кубке даже дома, но постепенно оторвались от него в Бундеслиге.

По воле жребия, с земляками играли в 1/8 финала Лиги чемпионов - и забили ему 5 безответных голов за два поединка. Хотя до этого немецкий гранд не безукоризненно выступал в еврокубке. В основном раунде проигрывали трижды, пусть и в сочетании с пятью победами. А Селтику дома после выездных 2:1 уступали дома, пока Альфонсо Дэвис не сровнял в добавленное время. С итальянцами Мюллер тоже делал счет 1:1 - но там пропустили еще.

Статистика личных встреч

У немцев остается преимущество в еврокубках - до нынешнего противостояния у них было 5 побед (в том числе дважды в 2022-м), при трех поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы даже чуть больше верят в гостей. Но аргументы итальянцев выглядят весомее - ждем из победы с форой 0 (коэффициент - 1,98).

Прогноз Sport.ua Интер Милан Бавария Фора Интера (0) 1.98 Сделать ставку

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