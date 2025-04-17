Интер – Бавария – 2:2. Перестрелка в Милане. Видео голов и обзор матча

В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

Команды сыграли в результативную ничью, обменявшись голами во втором тайме.

В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/4 финала

Интер – Бавария – 2:2 (2:1 в первом матче)

Голы: Мартинес, 57, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76

❗️ ГОЛ! Кейн забил в ворота Интера, 52-я минута, 0:1

❗️ ГОЛ! Мартинес забил в ворота Баварии, 57-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Павар забил в ворота Баварии, 61-я минута, 2:1

❗️ ГОЛ! Дайер забил в ворота Интера, 76-я минута, 2:2