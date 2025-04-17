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Проходит дальше Интер Милан
16.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 00:14 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:53
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Интер – Бавария – 2:2. Перестрелка в Милане. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 00:14 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:53
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Интер – Бавария – 2:2. Перестрелка в Милане. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

Команды сыграли в результативную ничью, обменявшись голами во втором тайме.

В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/4 финала

Интер – Бавария – 2:2 (2:1 в первом матче)

Голы: Мартинес, 57, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76

❗️ ГОЛ! Кейн забил в ворота Интера, 52-я минута, 0:1

❗️ ГОЛ! Мартинес забил в ворота Баварии, 57-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Павар забил в ворота Баварии, 61-я минута, 2:1

❗️ ГОЛ! Дайер забил в ворота Интера, 76-я минута, 2:2

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Дайер (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Интер Милан).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Интер - Бавария видео голов и обзор Гарри Кейн Бенжамен Павар Лаутаро Мартинес Эрик Дайер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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