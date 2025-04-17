Интер – Бавария – 2:2. Перестрелка в Милане. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».
Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.
Команды сыграли в результативную ничью, обменявшись голами во втором тайме.
В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной».
Лига чемпионов. 1/4 финала
Интер – Бавария – 2:2 (2:1 в первом матче)
Голы: Мартинес, 57, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76
❗️ ГОЛ! Кейн забил в ворота Интера, 52-я минута, 0:1
❗️ ГОЛ! Мартинес забил в ворота Баварии, 57-я минута, 1:1
❗️ ГОЛ! Павар забил в ворота Баварии, 61-я минута, 2:1
❗️ ГОЛ! Дайер забил в ворота Интера, 76-я минута, 2:2
События матча
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