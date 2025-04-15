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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 20:22 |
81
0

Интер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2025, 20:22 |
81
0
Интер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В среду, 16 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между и миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу примет Джузеппе Меацца в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

В 1/8 финала немецкий коллектив одолел «Байер» с общим счетом 5:0, а «неррадзури» разобрались с «Фейеноордом» (4:1 по сумме двух матчей).

Победитель пары «Бавария» – «Интер» сыграет с победителем пары «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд.

Интер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Интер – Бавария
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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