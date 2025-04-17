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Проходит дальше Интер Милан
16.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 04:11 |
608
0

Страдали, но знали это. В Интере высказались об ответном матче с Баварией

Симоне Индзаги и игроки прокомментировали выход в полуфинал Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 04:11 |
608
0
Страдали, но знали это. В Интере высказались об ответном матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Лиги чемпионов после победы в противостоянии с Баварией (2:1, 2:2):

«Это был прекрасный вечер перед нашими болельщиками против очень сильной команды. Нам пришлось сыграть два великолепных матча, выложив все, что у нас было. Ребята были великолепны; это победа, которую стоит разделить со всеми. Давайте двигаться вперед в этом сезоне, который дарит нам столько эмоций. Бавария никогда не снижала интенсивность, но мы отвечали ударом на удар.

Этот вечер останется с нами надолго. Он вознаграждает нас за всю тяжелую работу, которую мы проделываем. Мы столкнулись с отличной командой, но мне повезло, что за меня играют отличные парни. Эти парни работают и жертвуют всем; поздравляю их с тем, как они выложились на поле».

Форвард Интера Маркус Тюрам:

«Я очень счастлив; мы играли как топовая команда. Было трудно, но мы сделали это. Лаутаро играл как капитан, как он всегда делает. В конце мы все устали, но мы сделали это».

Голкипер Интера Ян Зоммер:

«Я очень устал, но очень, очень счастлив. Мы провели хорошую игру против сильного соперника. Во втором тайме мы очень хорошо защищались как команда. Я хорошо знаю «Баварию»; они оказывают на вас сильное давление, и мы играли слишком низко. Но мы защищались как команда; именно так приходят победы. Сегодня мы увидели, что нам придется выкладываться по полной в каждой игре. Мы рады, что одолели соперника; посмотрим, как далеко мы сможем зайти».

Защитник Интера Бенжамен Павар:

«Гол был прекрасным эмоциональным событием. Я очень счастлив, но больше всего я рад за команду, которая прошла отличный тест на оборону и достигла большой цели. Это было нелегко, но мы это знали; мы проделали большую работу.

Мы много страдали на поле; мы знали, что одним из ключей к матчу будет защита. Мы сделали свою работу очень хорошо. Мы не устанавливаем ограничений; раз уж мы зашли так далеко, мы хотим продолжать. Мы отличная команда с отличным персоналом, который хорошо работает уже два года».

Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу:

«Это был прекрасный вечер, конечно, с большим количеством страданий, особенно в последние минуты. Мы уже были готовы страдать; мы знали, что Бавария поставит нас в затруднительное положение. После их первого гола мы отреагировали хорошо. После того, как счет стал 2:1, мы были вынуждены защищаться, но мы продолжали верить в себя».

Форвард и капитан Интера Лаутаро Мартинес:

«Мы запомним эту игру надолго. Интер никогда не сдается: у нас есть характер, сердце и голова. Мы страдали, но мы снова показали, что можем творить великие дела.

Барселона? Это будет важный матч против великого соперника; в Лиге чемпионов у них большая история. Но сейчас мы сосредоточены на чемпионате; у нас есть время, прежде чем начать думать о полуфинале».

Видеообзор матча Интер – Бавария (2:2)

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Дайер (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Интер Милан).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бенжамен Павар Хакан Чалханоглу Маркус Тюрам Лаутаро Мартинес Ян Зоммер Симоне Индзаги Лига чемпионов Интер Милан Бавария Интер - Бавария пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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