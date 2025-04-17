Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОМПАНИ: Если мне нужно прокомментировать результат, то это займет 5 секунд
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 03:36 |
202
0

КОМПАНИ: Если мне нужно прокомментировать результат, то это займет 5 секунд

Главный тренер Баварии прокомментировал вылет подопечных из Лиги чемпионов от Интера

17 апреля 2025, 03:36 |
202
0
КОМПАНИ: Если мне нужно прокомментировать результат, то это займет 5 секунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от миланского Интера:

«Мы должны оглянуться назад и вспомнить, что было главной темой перед матчами с «Интером». Речь шла о всех игроках, которых мы недосчитались из-за травм. Я думаю, что мы все равно выступили хорошо. У нас были некоторые сожаления в первой игре и еще больше во второй. Сегодня же многое казалось правильным. У нас была невероятная поддержка болельщиков. Было два момента, в которых мы должны были действовать лучше, но мы также должны признать качество «Интера». Тем не менее, я считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов, чем «Интер».

Если мне нужно прокомментировать результат, то это займет пять секунд. Суровая реальность такова, что мы не cыграем дома финал Лиги чемпионов УЕФА, и мы не можем этого изменить. Но если говорить о результатах, то мы знаем, что сделали достаточно, чтобы выиграть эти два матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого момента нам есть к чему стремиться.

Мы играли против отличной команды. Их очень хорошо тренируют. Но я думаю, что сожалеть стоит только о результате, потому что команда играла так, как я хотел. Мы должны были просто забить больше».

Бавария проиграла Интеру 3:4 по сумме двух встреч. 16 апреля в ответном матче в Милане мюнхенцы сумели сыграть вничью 2:2 – им не хватило одного мяча, чтобы перевести противостояние в овертаймы.

В полуфинале ЛЧ 2024/25 Интер сыграет против каталонской Барселоны.

Видеообзор матча Интер – Бавария (2:2)

По теме:
Страдали, но знали это. В Интере высказались об ответном матче с Баварией
Суперкомпьютер выбрал победителя Лиги чемпионов перед полуфиналами
Лаутаро Мартинес забил свой юбилейный гол в матче с Баварией
Венсан Компани Бавария Интер Милан Интер - Бавария Лига чемпионов пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 00:02 46
Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов
Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов

Лондонская команда вышла в полуфинал

Арсенал во 2-й раз в истории выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона
Футбол | 17 апреля 2025, 02:11 0
Арсенал во 2-й раз в истории выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона
Арсенал во 2-й раз в истории выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона

Канониры прошли Реал со счетом 5:1 по сумме двух встречи в четвертьфинале ЛЧ 2024/25

Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Снукер | 16.04.2025, 06:05
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16.04.2025, 11:01
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 22
Футбол
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
15.04.2025, 06:23 6
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
15.04.2025, 06:47 1
Снукер
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем