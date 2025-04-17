КОМПАНИ: Если мне нужно прокомментировать результат, то это займет 5 секунд

Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от миланского Интера:

«Мы должны оглянуться назад и вспомнить, что было главной темой перед матчами с «Интером». Речь шла о всех игроках, которых мы недосчитались из-за травм. Я думаю, что мы все равно выступили хорошо. У нас были некоторые сожаления в первой игре и еще больше во второй. Сегодня же многое казалось правильным. У нас была невероятная поддержка болельщиков. Было два момента, в которых мы должны были действовать лучше, но мы также должны признать качество «Интера». Тем не менее, я считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов, чем «Интер».

Если мне нужно прокомментировать результат, то это займет пять секунд. Суровая реальность такова, что мы не cыграем дома финал Лиги чемпионов УЕФА, и мы не можем этого изменить. Но если говорить о результатах, то мы знаем, что сделали достаточно, чтобы выиграть эти два матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого момента нам есть к чему стремиться.

Мы играли против отличной команды. Их очень хорошо тренируют. Но я думаю, что сожалеть стоит только о результате, потому что команда играла так, как я хотел. Мы должны были просто забить больше».

Бавария проиграла Интеру 3:4 по сумме двух встреч. 16 апреля в ответном матче в Милане мюнхенцы сумели сыграть вничью 2:2 – им не хватило одного мяча, чтобы перевести противостояние в овертаймы.

В полуфинале ЛЧ 2024/25 Интер сыграет против каталонской Барселоны.

Видеообзор матча Интер – Бавария (2:2)