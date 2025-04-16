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Лига Чемпионов
Проходит дальше Интер Милан
16.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:54
1419
4

Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ

Команды забили по 2 гола во втором тайме

16 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:54
1419
4
Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В среду 16 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимал Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме: сначала голом отличился страйкер гостей Гарри Кейн, но после этого два мяча забили игроки «Интера»: на 57-й минуте счет равнял Лаутаро Мартинес, а на 61-й вперед свою команду вывел Бенжамен Павар. СТоит отмтеить, что несколько лет своей карьеры Бенжамен провел как раз таки в составе мюнхенского клуба. На 76-й минуте в составе «Баварии» вновь отличился английский футболист: счет сравнял Эрик Дайер. Но этого гола не хватило для того, чтобы команды ушли в овертаймы. 2:2 на табло Джузеппе Меацца.

В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/4 финала

Интер – Бавария – 2:2 (2:1 в первом матче)

Голы: Мартинес, 57, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76

Предупреждения: Ким, 28, Дайер, 45+1

Интер: Зоммер, Бастони (Биссек, 87), Ачерби, Павар, Димарко (Аугусто, 73), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фратеззи, 88), Дармиан, Мартинес (Тареми, 81), Тюрам

Бавария: Урбиг, Станишич, Ким (Геррейро, 65), Дайер, Лаймер (Коман, 84), Горецка (Павлович, 83), Киммих, Сане (Гнабри, 65), Мюллер, Олисе, Кейн

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Дайер (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Интер Милан).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Интер Милан Бавария Лаутаро Мартинес Бенжамен Павар Лига чемпионов Интер - Бавария Эрик Дайер Гарри Кейн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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Макс Максов
Чудовий матч! Суперники достойні один одного!
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+4
pol-55
Пара Тотема, вже так було правда в Бундесі,а рекордсмена Томмі, Компані мав замінити після 1го тайму т.я. його помилка, далі привела до надважливого голу (1-1) і взагалі його гра...Інтер також молодці,що там у них Барса,чи ПСЖ ну-ну.
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+2
Saar
Клас! Браво! Інтер неймовірний!
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+1
😼
Останній раз вони грали в фіналі у 2022-2023 з МанСіті, тоді вони програли 0:1, а вигравали ЛЧ аж у 2010, доречі тоді вони перемогли у Баварії 2:0
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0
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