Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ

В среду 16 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимал Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме: сначала голом отличился страйкер гостей Гарри Кейн, но после этого два мяча забили игроки «Интера»: на 57-й минуте счет равнял Лаутаро Мартинес, а на 61-й вперед свою команду вывел Бенжамен Павар. СТоит отмтеить, что несколько лет своей карьеры Бенжамен провел как раз таки в составе мюнхенского клуба. На 76-й минуте в составе «Баварии» вновь отличился английский футболист: счет сравнял Эрик Дайер. Но этого гола не хватило для того, чтобы команды ушли в овертаймы. 2:2 на табло Джузеппе Меацца.

В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/4 финала

Интер – Бавария – 2:2 (2:1 в первом матче)

Голы: Мартинес, 57, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76

Предупреждения: Ким, 28, Дайер, 45+1

Интер: Зоммер, Бастони (Биссек, 87), Ачерби, Павар, Димарко (Аугусто, 73), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фратеззи, 88), Дармиан, Мартинес (Тареми, 81), Тюрам

Бавария: Урбиг, Станишич, Ким (Геррейро, 65), Дайер, Лаймер (Коман, 84), Горецка (Павлович, 83), Киммих, Сане (Гнабри, 65), Мюллер, Олисе, Кейн

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.