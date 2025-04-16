Интер Милан

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16 апреля ответный матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Интер иБавария. Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Интер

У миланцев в этом сезоне все, как у образцового студента, везде успевают, на всех экзаменах идут на «отлично». Если расшифровать, Интер является лидером Серии А, опережая ближайшего преследователя на 3 очка. В Кубке Италии дошли до полуфинала, где сыграли 1:1 в первой игре против Милана. Все хорошо и в Лиге Чемпионов, учитывая, что для прохода в полуфинал достаточно не проиграть в предстоящем ответном матче.

Большая заслуга в успехах команды у тренера Симоне Индзаги, его философия игры работает. У футболистов нет строгой позиции, каждый может сыграть по ситуации на любом участке поля. Акцент делается на командный футбол, никто редко рискуют идти в обводку. В последнем туре чемпионата удалось обыграть дома Кальяри со счетом 3:1. Предстоящую встречу из-за повреждений пропустят Карбони, Дюмфрис, Зелински.

Бавария

У баварцев не так все идеально, так как из Кубка Германии команда вылетела, зато в чемпионате идут первыми, опережая второй Байер на 6 очков. В последнем туре подопечные Венсана Компани не смогли дома обыграть нестабильную, но опасную Боруссию Дортмунд – 2:2.

Бавария демонстрирует зрелищный и интересный футбол, однако, Интер по стилю явно не самый удобный соперник. Миланцы точно не позволят спокойно строить свои атаки без давления, но у немецкого гранда в составе есть много индивидуально сильных футболистов, которые способны сделать игру. В гостях будет непросто, однако, шансы на полуфинал остаются.

Травмы не позволят выйти на поле шестерым игрокам, а именно не помогут партнерам: Бухманн, Девис, Ито, Мусиала, Нойер, Упамекано.

Личные встречи

Если посмотреть на статистику первой встречи, можно было бы предположить, что баварцы владели преимуществом, а в итоге выиграл Интер 2:1. Миланцы сознательно играли вторым номером, но Баварии в той встрече явно не хватило удачи.

Прогноз

Это будет интересная битва равных команд, где интрига до сих пор сохранилась.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интер – 2,66, ничья – 3,65, победа Бавария – 2,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Если говорить о своеобразной справедливости, было бы неплохо увидеть в этой паре овертайм, считаю интересной ставку на успех гостей с нулевой форой за 1,81.

Прогноз Sport.ua Интер Милан Бавария Фора Баварії (0) 1.81 Сделать ставку

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