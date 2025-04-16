Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Бавария. Прогноз и анонс на суперматч
Лига Чемпионов
Интер Милан
16.04.2025 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 01:19 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:29
45
0

Интер – Бавария. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный поединок 1/4 финала состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

16 апреля 2025, 01:19 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:29
45
0
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

16 апреля ответный матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Интер иБавария. Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Интер

У миланцев в этом сезоне все, как у образцового студента, везде успевают, на всех экзаменах идут на «отлично». Если расшифровать, Интер является лидером Серии А, опережая ближайшего преследователя на 3 очка. В Кубке Италии дошли до полуфинала, где сыграли 1:1 в первой игре против Милана. Все хорошо и в Лиге Чемпионов, учитывая, что для прохода в полуфинал достаточно не проиграть в предстоящем ответном матче.

Большая заслуга в успехах команды у тренера Симоне Индзаги, его философия игры работает. У футболистов нет строгой позиции, каждый может сыграть по ситуации на любом участке поля. Акцент делается на командный футбол, никто редко рискуют идти в обводку. В последнем туре чемпионата удалось обыграть дома Кальяри со счетом 3:1. Предстоящую встречу из-за повреждений пропустят Карбони, Дюмфрис, Зелински.

Бавария

У баварцев не так все идеально, так как из Кубка Германии команда вылетела, зато в чемпионате идут первыми, опережая второй Байер на 6 очков. В последнем туре подопечные Венсана Компани не смогли дома обыграть нестабильную, но опасную Боруссию Дортмунд – 2:2.

Бавария демонстрирует зрелищный и интересный футбол, однако, Интер по стилю явно не самый удобный соперник. Миланцы точно не позволят спокойно строить свои атаки без давления, но у немецкого гранда в составе есть много индивидуально сильных футболистов, которые способны сделать игру. В гостях будет непросто, однако, шансы на полуфинал остаются.

Травмы не позволят выйти на поле шестерым игрокам, а именно не помогут партнерам: Бухманн, Девис, Ито, Мусиала, Нойер, Упамекано.

Личные встречи

Если посмотреть на статистику первой встречи, можно было бы предположить, что баварцы владели преимуществом, а в итоге выиграл Интер 2:1. Миланцы сознательно играли вторым номером, но Баварии в той встрече явно не хватило удачи.

Прогноз

Это будет интересная битва равных команд, где интрига до сих пор сохранилась.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интер – 2,66, ничья – 3,65, победа Бавария – 2,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Если говорить о своеобразной справедливости, было бы неплохо увидеть в этой паре овертайм, считаю интересной ставку на успех гостей с нулевой форой за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
16 апреля 2025 -
22:00
Бавария
Фора Баварії (0) 1.81 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал
Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Интер Милан Бавария Интер - Бавария Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Футбол | 15 апреля 2025, 06:23 6
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей

Карпаты поднялись в топ-5, а Ингулец остается аутсайдером турнира

Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Футбол | 15 апреля 2025, 09:34 8
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом

Андрей, вроде бы, пока не думает о завершении карьеры

Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
Футбол | 15.04.2025, 23:55
Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
Будет ли квадрупл? ПСЖ и Барселона сохраняют шансы на 4 трофея в сезоне
Футбол | 16.04.2025, 01:23
Будет ли квадрупл? ПСЖ и Барселона сохраняют шансы на 4 трофея в сезоне
Будет ли квадрупл? ПСЖ и Барселона сохраняют шансы на 4 трофея в сезоне
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15.04.2025, 08:26
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 3
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 6
Футбол
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 2
Футбол
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем