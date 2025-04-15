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Испания
15 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:26
2202
0

Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи

Пау Виктор недоволен количеством игровой практики

15 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:26
2202
0
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Виктор

Испанский нападающий Пау Виктор может покинуть каталонскую «Барселону» летом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 23-летний футболист уже сообщил о своем решении президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорту.

Отмечается, что причиной желания игрока покинуть клуб является личная обида на главного тренера команды Ханси Флика. Пау обвиняет немца во лжи, ведь тот перед стартом сезона якобы обещал предоставить испанцу больше игрового времени, чем получилось в итоге.

В сезоне 2024/25 Пау Виктор провел 22 матча (всего 265 игровых минут) на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном.

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Пау Виктор Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ханс-Дитер Флик Жоан Лапорта
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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