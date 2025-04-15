Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ

15 апреля в английском Бирмингеме состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором играли местная «Астон Вилла» и французский «ПСЖ».

После первой игры, которую уверенно выиграли парижане со счетом 3:1, считалось, что данная игра будет носить формальный характер. И начало матча оправдало эти ожидания – «ПСЖ» забил два гола усилиями Хакими и Мендеша и сделал счет по сумме двух матчей 5:1.

Однако «ПСЖ» настолько расслабился, а «Астон Вилла» настроилась дать бой, что чуть не произошла сенсация. Она, собственно, и состоялась, бирмингемская команда еще в первом тайме сократила разрыв после гола Тилеманса, а во втором вообще вышла вперед в матче благодаря голам Макгинна и Конси.

Однако в четвертьфинал выйти бирмингемцам помешал Джанлуиджи Доннарумма, спасший команду после нескольких ударов Решфорда, а также нейтрализовавший выход Асенсио на свидание с собой.

В принципе, после этого парижане пришли в себя, не допускали больше таких кричащих ошибок в защите и сумели удержать приемлемый для себя счет, который вывел их в полуфинал ЛЧ, где их соперником станет «Реал» или «Арсенал».

Фото УЕФА

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч (первая игра – 1:3)

«Астон Вилла» – «ПСЖ» – 3:2

Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конса, 57 – Хакими, 11, Мендеш, 27

Предупреждение: Макгинн, 42

«Астон Вилла»: Э. Мартинес – Кэш, Конса, Пау, Динь (Маатсен, 76) – Макгинн (Асенсио, 66), Камара, Тилеманс (Баркли, 88) – Онана (Ремзи, 66), Роджерс, Рэшфорд (Воткинс, 76)

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Руис, Витинья, Невеш – Кварацхелия, Дембеле, Барколя (Дуэ, 61)

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)

АСТОН ВИЛЛА - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА