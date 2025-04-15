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Лига Чемпионов
Астон Вилла
15.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 3 : 2
ПСЖ Проходит дальше
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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 23:52 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:35
957
6

Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ

Английская команда едва не сотворила сенсацию, выиграв после 0:2

15 апреля 2025, 23:52 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:35
957
6
Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
УЕФА

15 апреля в английском Бирмингеме состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором играли местная «Астон Вилла» и французский «ПСЖ».

После первой игры, которую уверенно выиграли парижане со счетом 3:1, считалось, что данная игра будет носить формальный характер. И начало матча оправдало эти ожидания – «ПСЖ» забил два гола усилиями Хакими и Мендеша и сделал счет по сумме двух матчей 5:1.

Однако «ПСЖ» настолько расслабился, а «Астон Вилла» настроилась дать бой, что чуть не произошла сенсация. Она, собственно, и состоялась, бирмингемская команда еще в первом тайме сократила разрыв после гола Тилеманса, а во втором вообще вышла вперед в матче благодаря голам Макгинна и Конси.

Однако в четвертьфинал выйти бирмингемцам помешал Джанлуиджи Доннарумма, спасший команду после нескольких ударов Решфорда, а также нейтрализовавший выход Асенсио на свидание с собой.

В принципе, после этого парижане пришли в себя, не допускали больше таких кричащих ошибок в защите и сумели удержать приемлемый для себя счет, который вывел их в полуфинал ЛЧ, где их соперником станет «Реал» или «Арсенал».

Фото УЕФА

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч (первая игра – 1:3)

«Астон Вилла» – «ПСЖ» – 3:2

Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конса, 57 – Хакими, 11, Мендеш, 27

Предупреждение: Макгинн, 42

«Астон Вилла»: Э. Мартинес – Кэш, Конса, Пау, Динь (Маатсен, 76) – Макгинн (Асенсио, 66), Камара, Тилеманс (Баркли, 88) – Онана (Ремзи, 66), Роджерс, Рэшфорд (Воткинс, 76)

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Руис, Витинья, Невеш – Кварацхелия, Дембеле, Барколя (Дуэ, 61)

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)

АСТОН ВИЛЛА - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 6
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Avaksi
ПСЖ відверто відскочили. Донарума затягнув їх у півфінал
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+6
Play Games
Сильніший йде дальше. Хоча вілла могла зрівняти. Але як 2 вбивчі моменти не забили і асенсіо сам на сам не забиває то які можуть бути питання. Самі винні 
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+6
AndiM
Трохи не добили цих сраних любителів кацапів.
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+4
Cruyff
Років три чотири назад планка Астон Вілли в АПЛ середина - друга частина таблиці, зараз вони в ЛЧ деруть зад мажорним чемпіонам арабської Франції) 
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+4
Saar
Доннарума- просто найкращий!
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0
apepa
Обидный гол был на 90+минуте в Париже. Если бы не он мы еще смотрели этот абалденный матч
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0
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