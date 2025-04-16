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ПСЖ Проходит дальше
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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 10:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 11:03
539
0

Луис ЭНРИКЕ: «Я долго не смогу забыть этот матч»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал результат противостояния с «Астон Виллой»

16 апреля 2025, 10:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 11:03
539
0
Луис ЭНРИКЕ: «Я долго не смогу забыть этот матч»
УЕФА. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат противостояния против «Астон Виллы» в 1/4 финала Лиги чемпионов – 5:4 (3:1, 2:3):

«Я еще долго не забуду этот матч. Это большое соревнование – нужно сделать многое, а играть на выезде всегда тяжело. Это был странный матч, потому что мы доминировали с первой минуты и забили 2 гола, что было здорово. После этого мы допустили несколько ошибок и поплатились за это.

Когда ты пропускаешь 2 гола за 3 минуты при такой атмосфере на стадионе, это всегда тяжело. Но это важно для нас, потому что мы можем вырасти из этих страданий.

Для такой команды, как наша, с такими молодыми игроками, как у нас, выход в полуфинал Лиги чемпионов является впечатляющим результатом. Я должен похвалить своих игроков и болельщиков, потому что они всегда поддерживают нас».

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Астон Вилла пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ Луис Энрике
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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