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Астон Вилла
15.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 3 : 2
ПСЖ Проходит дальше
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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 00:36 |
1163
1

Астон Вилла – ПСЖ – 3:2. Если бы не Доннарумма... Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25

16 апреля 2025, 00:36 |
1163
1
Астон Вилла – ПСЖ – 3:2. Если бы не Доннарумма... Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы сыграли на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу вилланов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Несмотря на три пропущенных, голкипер французского клуба Джанлуиджи Доннарумма стал одним из героев команды, сделав несколько важных сейвов.

По сумме двух встреч в полуфинал вышел ПСЖ. Далее парижане поборются либо против Арсенала, либо против Реала.

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 15 апреля

Астон Вилла – ПСЖ – 3:2 [первый поединок – 1:3]

Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конза, 57 – Хакими, 11, Мендеш, 28

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Хакими, 11 мин.

ГОЛ! 0:2 Мендеш, 28 мин.

ГОЛ! 1:2 Тилеманс, 34 мин.

ГОЛ! 2:2 Макгинн, 55 мин.

ГОЛ! 3:2 Конза, 58 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
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видео голов и обзор Астон Вилла ПСЖ Астон Вилла - ПСЖ Лига чемпионов Юри Тилеманс Нуну Мендеш Ашраф Хакими Джанлуиджи Доннарумма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Для мене Доннарума- найкращий кіпер в світі!
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