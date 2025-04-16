Астон Вилла – ПСЖ – 3:2. Если бы не Доннарумма... Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25
15 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].
Коллективы сыграли на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу вилланов.
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Несмотря на три пропущенных, голкипер французского клуба Джанлуиджи Доннарумма стал одним из героев команды, сделав несколько важных сейвов.
По сумме двух встреч в полуфинал вышел ПСЖ. Далее парижане поборются либо против Арсенала, либо против Реала.
Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала
Ответный матч, 15 апреля
Астон Вилла – ПСЖ – 3:2 [первый поединок – 1:3]
Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конза, 57 – Хакими, 11, Мендеш, 28
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Хакими, 11 мин.
ГОЛ! 0:2 Мендеш, 28 мин.
ГОЛ! 1:2 Тилеманс, 34 мин.
ГОЛ! 2:2 Макгинн, 55 мин.
ГОЛ! 3:2 Конза, 58 мин.
События матча
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