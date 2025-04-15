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Лига Чемпионов
Астон Вилла
15.04.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 05:40 |
114
0

Астон Вилла – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный поединок 1/4 финала состоится 15 апреля и начнется в 22:00 по Киеву

15 апреля 2025, 05:40 |
114
0
Астон Вилла – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
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15 апреля ответную встречу в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Астон Вилла и ПСЖ. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Бирмингемский клуб добрался до четвертьфинала Лиги Чемпионов, что уже неплохой результат, ведь даже участие в турнире было немалым достижением. Перед подопечными Эмери стоит непростая задача, отыграть два мяча у сильного соперника. В домашнем матче Астон Вилла постарается играть агрессивнее в атаке, чего не хватило в первой игре. Пройти таких парижан невероятно сложно, но и соперник не безгрешен, особенно при игре в обороне.

В последнем туре чемпионата команда одолела в гостях безнадежного аутсайдера Саутгемптон – 3:0, клуб идет седьмым в АПЛ, хотя отставание от желаемой пятерки составляет всего один балл. Астон Вилла продолжает борьбу и в Кубке Англии, где сыграет в полуфинале против Кристал Пэлас. В предстоящей битве партнерам не помогут Гарсия, Джимо-Алоба, Мален, под вопросом Бейли.

ПСЖ

Парижане выдают один из лучших сезонов за последние годы, и это сразу после ухода Мбаппе. Коллектив перестал зависеть от отдельных игроков, сейчас на поле есть команда, во многом это заслуга главного тренера Луиса Энрике.

ПСЖ уже досрочно выиграл чемпионат, хотя осталось играть немало туров, на этих выходных матч против Нанта был перенесен, все из-за Лиги Чемпионов, хотя могли бы без проблем сыграть резервным составом.

Чтоб закрыть последний вопрос на внутренней арене, осталось только выиграть Кубок Франции, где парижане сыграют в финале против не самого опасного Реймса. Было заметно, как команда прибавляла по ходу сезона, блестяще сейчас выглядит Дуе, сразу вписался в игру Кварацхелия. Хорошая новость для фанатов команды состоит в том, что нет кадровых потерь, есть возможность сыграть сильнейшим составом.

Личные встречи

В первом матче ПСЖ одержал заслуженную домашнюю победу со счетом 3:1, несмотря на то, что бирмингемцы забили первыми.

Прогноз

На бумаге парижане небольшие фавориты, хотя я бы дал командам равные шансы на успех.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Астон Виллы – 3,29, ничья – 3,74, победа ПСЖ – 2,11. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

У англичан немного шансов пройти в следующий круг, но они постараются сделать камбэк, я думаю, игра не будет скучной, ставлю на тотал больше 2,5 голов за 1,61.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
15 апреля 2025 -
22:00
ПСЖ
Тотал больше 2.5 1.61 Сделать ставку

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Астон Вилла ПСЖ Астон Вилла - ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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