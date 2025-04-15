Во вторник, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Астон Виллой» и французским «ПСЖ». Встреча пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия), начало – 0 22:00 по Киеву.

«Астон Вилла» заняла восьмое место в групповом этапе Лиги чемпионов, завоевала 16 очков и вышла сразу в 1/8 финала, где прошла «Брюгге» с общим счетом 6:1. В первом матче 1/4 финала против «ПСЖ» англичане открыли счет, но уступили 1:3, а в АПЛ имеют серию из четырех побед. «ПСЖ» набрал 13 очков в группе, занял 15 место и вышел в плей-офф благодаря трем победам в концовке. В плей-офф французский клуб легко обыграл «Брест» и прошел «Ливерпуль» в серии пенальти, а после матча с «Астон Виллой» еще не играл в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Астон Вилла» – «ПСЖ» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Астон Вилла ПСЖ Победа ПСЖ 2.11 Сделать ставку

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