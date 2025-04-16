Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
У Андрея одна из самых маленьких зарплат в «Реале»
Авторитетный английский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг недельных зарплат в мадридском «Реале».
Самые большие деньги получает звездный французский нападающий Килиан Мбаппе, который получает за неделю 502 088 фунтов стерлингов. Чуть меньше у Винисиуса Жуниора – 344 735.
Среди защитников больше всего зарабатывает Джуд Беллингем – £344 735, а среди защитников Давид Алаба – £372 373.
Тибо Куртуа получает £248 249, что намного больше, чем Андрей Лунин – 46 505 фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что защитнику «Реала» предложили 15 млн евро, чтобы он покинул Ла Лигу.
Недельные зарплаты в мадридском Реале от GiveMeSport
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