Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?

Авторитетный английский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг недельных зарплат в мадридском «Реале».

Самые большие деньги получает звездный французский нападающий Килиан Мбаппе, который получает за неделю 502 088 фунтов стерлингов. Чуть меньше у Винисиуса Жуниора – 344 735.

Среди защитников больше всего зарабатывает Джуд Беллингем – £344 735, а среди защитников Давид Алаба – £372 373.

Тибо Куртуа получает £248 249, что намного больше, чем Андрей Лунин – 46 505 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что защитнику «Реала» предложили 15 млн евро, чтобы он покинул Ла Лигу.

Недельные зарплаты в мадридском Реале от GiveMeSport