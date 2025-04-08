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  4. Защитнику Реала предложили 15 млн евро, чтобы он покинул испанскую Ла Лигу
Испания
08 апреля 2025, 11:39 |
928
0

Защитнику Реала предложили 15 млн евро, чтобы он покинул испанскую Ла Лигу

В услугах Лукаса Васкеса заинтересован клуб из Саудовской Аравии

08 апреля 2025, 11:39 |
928
0
Защитнику Реала предложили 15 млн евро, чтобы он покинул испанскую Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес с высокой вероятностью покинет чемпионат Испании во время летнего трансферного окна.

В услугах 33-летнего защитника заинтересован клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Кадисия», который провел предварительные переговоры с футболистом. Испанцу предложили контракт на два года и зарплату в 15 млн евро.

Васкес может потерять место в составе «Реала» после прихода в команду английского защитника Трента Александера-Арнольда, поэтому он решил рассмотреть вариант, при котором уйдет из Ла Лиги.

В текущем сезоне Лукас провел 40 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт испанца истекает в июне 2025 года. Ориентировочная стоимость Васкеса составляет 3,5 млн евро.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия Реал Мадрид Лукас Васкес трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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