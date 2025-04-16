Гвардиола хочет избавиться от легенды Ман Сити. На него нацелилась Барса

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть летом клуб. Он попал в список игроков, на которых больше не рассчитывает Пеп Гвардиола.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готова воспользоваться каталонская «Барселона». Подписание является целью для спортивного директора клуба Деку, который видит в соотечественнике серьезное усиление для каталонцев.

«Манчестер Сити» готов начать переговоры по трансферу Силвы, его контракт действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ямаль может потерять место в составе «Барсы». Был спор с Фликом.