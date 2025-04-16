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  4. Гвардиола хочет избавиться от легенды Ман Сити. На него нацелилась Барса
Испания
16 апреля 2025, 02:33 |
241
0

Гвардиола хочет избавиться от легенды Ман Сити. На него нацелилась Барса

Деку хочет подписать в команду Бернарду Силву

16 апреля 2025, 02:33 |
241
0
Гвардиола хочет избавиться от легенды Ман Сити. На него нацелилась Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть летом клуб. Он попал в список игроков, на которых больше не рассчитывает Пеп Гвардиола.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готова воспользоваться каталонская «Барселона». Подписание является целью для спортивного директора клуба Деку, который видит в соотечественнике серьезное усиление для каталонцев.

«Манчестер Сити» готов начать переговоры по трансферу Силвы, его контракт действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ямаль может потерять место в составе «Барсы». Был спор с Фликом.

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Бернарду Силва Барселона Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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