Гвардиола хочет избавиться от легенды Ман Сити. На него нацелилась Барса
Деку хочет подписать в команду Бернарду Силву
Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть летом клуб. Он попал в список игроков, на которых больше не рассчитывает Пеп Гвардиола.
По информации испанских СМИ, этой ситуацией готова воспользоваться каталонская «Барселона». Подписание является целью для спортивного директора клуба Деку, который видит в соотечественнике серьезное усиление для каталонцев.
«Манчестер Сити» готов начать переговоры по трансферу Силвы, его контракт действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Ямаль может потерять место в составе «Барсы». Был спор с Фликом.
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