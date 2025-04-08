ВИДЕО. Ямаль может лишиться места в составе Барсы. Был спор с Фликом

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль опоздал на последнюю тренировку команды, на что ему указал главный тренер Ханси Флик.

17-летний футболист не поверил наставнику и подошел проверить часы коуча, на что немец ответил отмашкой.

Хотя на видео действующие лица и находятся в хорошем настроении, в «Барселоне» под руководством Ханси Флик было введено правило, по которому игроки, опаздывающие на тренировку, на следующую игру не попадают в стартовый состав команды. Ранее так были наказаны Иньяки Пенья, который после опоздания вообще потерял место в старте и серьезно поссорился с Фликом, и Жюль Кунде.

Следующим матчем «Барселоны» станет домашнее противостояние против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра запланирована на 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.