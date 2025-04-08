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  4. ВИДЕО. Ямаль может лишиться места в составе Барсы. Был спор с Фликом
Испания
08 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:37
512
1

ВИДЕО. Ямаль может лишиться места в составе Барсы. Был спор с Фликом

Юный вингер опоздал на тренировку, но не поверил главному тренеру

08 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:37
512
1
ВИДЕО. Ямаль может лишиться места в составе Барсы. Был спор с Фликом
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль опоздал на последнюю тренировку команды, на что ему указал главный тренер Ханси Флик.

17-летний футболист не поверил наставнику и подошел проверить часы коуча, на что немец ответил отмашкой.

Хотя на видео действующие лица и находятся в хорошем настроении, в «Барселоне» под руководством Ханси Флик было введено правило, по которому игроки, опаздывающие на тренировку, на следующую игру не попадают в стартовый состав команды. Ранее так были наказаны Иньяки Пенья, который после опоздания вообще потерял место в старте и серьезно поссорился с Фликом, и Жюль Кунде.

Следующим матчем «Барселоны» станет домашнее противостояние против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра запланирована на 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу тренировка Ханс-Дитер Флик видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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Tom
Наврядчи він його посадить на лавку, Ямаль дуже ключова фігура для Барси
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