ВИДЕО. Ямаль может лишиться места в составе Барсы. Был спор с Фликом
Юный вингер опоздал на тренировку, но не поверил главному тренеру
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль опоздал на последнюю тренировку команды, на что ему указал главный тренер Ханси Флик.
17-летний футболист не поверил наставнику и подошел проверить часы коуча, на что немец ответил отмашкой.
Хотя на видео действующие лица и находятся в хорошем настроении, в «Барселоне» под руководством Ханси Флик было введено правило, по которому игроки, опаздывающие на тренировку, на следующую игру не попадают в стартовый состав команды. Ранее так были наказаны Иньяки Пенья, который после опоздания вообще потерял место в старте и серьезно поссорился с Фликом, и Жюль Кунде.
Следующим матчем «Барселоны» станет домашнее противостояние против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра запланирована на 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.
В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Flick le dijo a Lamine que llegó tarde y Lamine se fue a revisar el reloj de Flick para ver si era verdad😭pic.twitter.com/mqyJIKtNgI— nenn (fan) (@FCB_nenn) April 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец назвал себя, Месси и Зидана
Украинец оценил удар Чисоры