В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба

33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук установил невероятное рекордное достижение в УПЛ – шесть отраженных пенальти подряд в сезоне 2024/25.

14 апреля в матче 24-го тура «Ингульца» против «Карпат» (1:2) Паламарчук отразил удар с точки от бразильца Бруниньо. Подобный показатель – не только рекорд в истории украинского футбола, но и один из лучших в Европе.

Текущий сезон, похоже, станет для Паламарчука последним в Ингульце. Его контракт истекает 30 июня, а клуб находится под угрозой вылета из УПЛ. По информации источников, к вратарю уже проявляют интерес сразу несколько клубов из Украины и из-за границы.

Среди потенциальных новых команд Паламарчука – Кривбасс, Полесье, а также Металлист 1925, который ставит перед собой цель – возвращение в элиту. Кроме того, есть варианты и за пределами Украины – в частности, из Польши, Молдовы и других соседних стран.