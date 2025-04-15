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Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 04:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 05:23
1065
1

В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба

Алексей Паламарчук может оказаться в Кривбассе, Полесье или Металлисте 1925

15 апреля 2025, 04:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 05:23
1065
1
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук установил невероятное рекордное достижение в УПЛ – шесть отраженных пенальти подряд в сезоне 2024/25.

14 апреля в матче 24-го тура «Ингульца» против «Карпат» (1:2) Паламарчук отразил удар с точки от бразильца Бруниньо. Подобный показатель – не только рекорд в истории украинского футбола, но и один из лучших в Европе.

Текущий сезон, похоже, станет для Паламарчука последним в Ингульце. Его контракт истекает 30 июня, а клуб находится под угрозой вылета из УПЛ. По информации источников, к вратарю уже проявляют интерес сразу несколько клубов из Украины и из-за границы.

Среди потенциальных новых команд Паламарчука – Кривбасс, Полесье, а также Металлист 1925, который ставит перед собой цель – возвращение в элиту. Кроме того, есть варианты и за пределами Украины – в частности, из Польши, Молдовы и других соседних стран.

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Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Карпаты пенальти трансферы УПЛ трансферы Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Металлист 1925
Николай Степанов Источник: Telegram
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ortomir
Пеналі то класно відбиває, а подивіться як з гри пропускає, падаючи на коліна.
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