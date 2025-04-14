Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекорд установлен. Голкипер Ингульца отразил шестой пенальти подряд
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 16:02 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:05
975
1

Рекорд установлен. Голкипер Ингульца отразил шестой пенальти подряд

Алексей Паламарчук демонстрирует бешеную реакцию

14 апреля 2025, 16:02 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:05
975
1
Рекорд установлен. Голкипер Ингульца отразил шестой пенальти подряд
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

14 апреля в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 в поединке между «Ингульцом» и «Карпатами» голкипер хозяев Алексей Паламарчук установил рекорд по количеству отраженных пенальти подряд.

33-летний украинский голкипер справился с одиннадцатиметровым ударом от бразильца Бруниньо.

Это шестой подряд пенальти, который отразил Паламарчук. Интересно, что эта серия началась с матча с «Карпатами», и рекорд установлен также в игре с львовянами.

До этого матча Паламарчук делил первую строчку по этому показателю с голкипером «Шахтера» Дмитрием Ризныком.

По теме:
Кремень – Минай – 1:0. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча
«Не было команды на поле». Крупский разочарован игрой против Полесья в УПЛ
ВИДЕО. Карпаты открыли счет. Бабогло отличился впервые за три сезона
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Ингулец видео голов и обзор Ингулец - Карпаты Алексей Паламарчук пенальти рекорд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Салаха был вариант на 500 млн долларов. Известно, почему отказался
Футбол | 14 апреля 2025, 16:36 0
У Салаха был вариант на 500 млн долларов. Известно, почему отказался
У Салаха был вариант на 500 млн долларов. Известно, почему отказался

Игрок хочет выступать в АПЛ и Лиге чемпионов

«Будет большой бюджет». Известный журналист – об интересе Наполи к Судакову
Футбол | 14 апреля 2025, 12:01 14
«Будет большой бюджет». Известный журналист – об интересе Наполи к Судакову
«Будет большой бюджет». Известный журналист – об интересе Наполи к Судакову

Никколо Чеккарини раскрыл планы итальянского клуба

Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Футбол | 14.04.2025, 00:03
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14.04.2025, 11:51
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Футбол | 14.04.2025, 06:03
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Непогане досягнення. Спеціаліст по відбиттю пенальті
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 4
Бокс
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й
Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й
12.04.2025, 21:53 1
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем