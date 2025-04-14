Рекорд установлен. Голкипер Ингульца отразил шестой пенальти подряд

14 апреля в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 в поединке между «Ингульцом» и «Карпатами» голкипер хозяев Алексей Паламарчук установил рекорд по количеству отраженных пенальти подряд.

33-летний украинский голкипер справился с одиннадцатиметровым ударом от бразильца Бруниньо.

Это шестой подряд пенальти, который отразил Паламарчук. Интересно, что эта серия началась с матча с «Карпатами», и рекорд установлен также в игре с львовянами.

До этого матча Паламарчук делил первую строчку по этому показателю с голкипером «Шахтера» Дмитрием Ризныком.