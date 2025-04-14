Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Лиссабонский клуб настроен купить еще одного вратаря
Португальская «Бенфика» настроена осуществить трансфер опытного голкипера.
По информации португальских СМИ, президент «Бенфики» Руй Кошта в летнее трансферное окно хочет найти конкурента для Анатолия Трубина. Он считает, что более опытный голкипер мог бы помочь украинцу «поднять» свой уровень в «Бенфике».
В этом сезоне на счету Трубина 42 матча, 45 пропущенных голов и 17 поединков, в которых он отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
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