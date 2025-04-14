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  4. Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Португалия
14 апреля 2025, 23:37 |
1224
0

Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину

Лиссабонский клуб настроен купить еще одного вратаря

14 апреля 2025, 23:37 |
1224
0
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Трубин

Португальская «Бенфика» настроена осуществить трансфер опытного голкипера.

По информации португальских СМИ, президент «Бенфики» Руй Кошта в летнее трансферное окно хочет найти конкурента для Анатолия Трубина. Он считает, что более опытный голкипер мог бы помочь украинцу «поднять» свой уровень в «Бенфике».

В этом сезоне на счету Трубина 42 матча, 45 пропущенных голов и 17 поединков, в которых он отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

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Руй Кошта (футболист) Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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