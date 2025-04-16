Лига чемпионов. ПСЖ и Барселона – в ожидании соперников в полуфиналах

Вечером 15 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

ПСЖ и Барселона, несмотря на поражения, вышли в полуфинал и находятся в ожидании следующих соперников.

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Боруссия Дортмунд взяла реванш у испанской Барселоны (3:1) благодаря хет-трику Серу Гирасси. Однако дальше прошла каталонская команда за счет удачной первой игры (4:0).

Астон Вилла в Бирмингеме дала бой французскому ПСЖ и выиграла матч (3:2). Однако хозяевам поля этого не хватило после гостевого поражения (1:3).

16 апреля Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным дома сыграет против лондонского Арсенала, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко. Неделей ранее канониры одержали разгромную победу в первой игре против галактикос (3:0). Победитель противостояния сыграет с ПСЖ в полуфинале.

В этот же вечер итальянский Интер будет в Милане принимать немецкую Баварию, имея гандикап в один мяч (2:1). Победитель двухматчевой дуэли выйдет на испанскую Барселону в 1/2 финала.

Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи

15 апреля

22:00. Астон Вилла (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:2 [первый матч – 1:3]

(Франция) – 3:2 [первый матч – 1:3] 22:00. Боруссия Д (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1 [первый матч – 0:4]

16 апреля

22:00. Интер (Италия) – Бавария (Германия) [первый матч – 2:1]

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) [первый матч – 0:3]

⚽️ Пары 1/4 финала

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