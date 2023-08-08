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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 19:17 | Обновлено 08 августа 2023, 19:22
295
0

Источник: Тете подпишет контракт с Галатасараем

Стороны близки к соглашению, но есть нюансы

08 августа 2023, 19:17 | Обновлено 08 августа 2023, 19:22
295
0
Источник: Тете подпишет контракт с Галатасараем
Transfermarkt. Тете

Бразилец Тете и турецкий «Галатасарай» близки к соглашению, но есть определенные задержки по вопросу расторжения контракта с «Шахтером» в одностороннем порядке.

По информации турецкого журналиста Дениза Беричика, «желто-красные» встречались с недавно покинувшим донецкий клуб Тете, и в этих встречах все развивается положительно.

Напомним, последние полтора года Тете провел не в «Шахтере». Пользуясь правилом ФИФА о возможности приостановки контракта с украинскими клубами после начала полномасштабной войны, игрок сначала отправился в «Лион», а затем в «Лестер». За эти команды 23-летний футболист сыграл 44 игры, в которых отличился 9 голами и 10 ассистами.

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Тете Фенербахче Галатасарай Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Beinsports.com
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