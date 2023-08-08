Источник: Тете подпишет контракт с Галатасараем
Стороны близки к соглашению, но есть нюансы
Бразилец Тете и турецкий «Галатасарай» близки к соглашению, но есть определенные задержки по вопросу расторжения контракта с «Шахтером» в одностороннем порядке.
По информации турецкого журналиста Дениза Беричика, «желто-красные» встречались с недавно покинувшим донецкий клуб Тете, и в этих встречах все развивается положительно.
Напомним, последние полтора года Тете провел не в «Шахтере». Пользуясь правилом ФИФА о возможности приостановки контракта с украинскими клубами после начала полномасштабной войны, игрок сначала отправился в «Лион», а затем в «Лестер». За эти команды 23-летний футболист сыграл 44 игры, в которых отличился 9 голами и 10 ассистами.
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