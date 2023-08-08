Источник: Тете подпишет контракт с Галатасараем

Бразилец Тете и турецкий «Галатасарай» близки к соглашению, но есть определенные задержки по вопросу расторжения контракта с «Шахтером» в одностороннем порядке.

По информации турецкого журналиста Дениза Беричика, «желто-красные» встречались с недавно покинувшим донецкий клуб Тете, и в этих встречах все развивается положительно.

Напомним, последние полтора года Тете провел не в «Шахтере». Пользуясь правилом ФИФА о возможности приостановки контракта с украинскими клубами после начала полномасштабной войны, игрок сначала отправился в «Лион», а затем в «Лестер». За эти команды 23-летний футболист сыграл 44 игры, в которых отличился 9 голами и 10 ассистами.