Тете все-таки продолжит карьеру в Турции, но не в Фенербахче. Назван клуб
Бразильский футболист подпишет контракт на 4 года с «Галатасараем»
23-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Тете продолжит карьеру турецком клубе «Галатасарай».
Об этом сообщает журналист Невзат Диндар. По информации источника, игрок подпишет контракт с командой на 4 года + также будет включена опция продления соглашения еще на 1 год.
Диндар утверждает, что «Галатасарай» выплатит Тете подписной бонус в размере 3,5 миллиона евро, а зарплата игрока составит 2,8 млн в год.
Ранее в услугах Тете был заинтересован турецкий «Фенербахче», однако стороны не смогли договориться о зарплате. «Желто-синие» официально объявили о том, что не будут подписывать игрока.
Контракт бразильца с «Шахтером» был рассчитан до конца 2023 года. После начала полномасштабной войны Тете воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. Вингер почти год поиграл за «Лион», зимой перебрался в «Лестер» на правах новой аренды. В июне «лисы» распрощались с бразильцем. В общей сложности в прошлой кампании Тете провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Tete Galatasaray’da..— Nevzat Dindar (@nevzatdindar) August 7, 2023
İşte net rakamlar..
4+1 senelik sözleşme..
3.5 milyon imza parası..
2.8 milyon euro yıllık ücret..
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