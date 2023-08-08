Тете все-таки продолжит карьеру в Турции, но не в Фенербахче. Назван клуб

23-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Тете продолжит карьеру турецком клубе «Галатасарай».

Об этом сообщает журналист Невзат Диндар. По информации источника, игрок подпишет контракт с командой на 4 года + также будет включена опция продления соглашения еще на 1 год.

Диндар утверждает, что «Галатасарай» выплатит Тете подписной бонус в размере 3,5 миллиона евро, а зарплата игрока составит 2,8 млн в год.

Ранее в услугах Тете был заинтересован турецкий «Фенербахче», однако стороны не смогли договориться о зарплате. «Желто-синие» официально объявили о том, что не будут подписывать игрока.

Контракт бразильца с «Шахтером» был рассчитан до конца 2023 года. После начала полномасштабной войны Тете воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. Вингер почти год поиграл за «Лион», зимой перебрался в «Лестер» на правах новой аренды. В июне «лисы» распрощались с бразильцем. В общей сложности в прошлой кампании Тете провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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