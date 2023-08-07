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Турция
07 августа 2023, 21:50 | Обновлено 07 августа 2023, 22:03
248
0

Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете

В турецком клубе подумали и решили, что такой трансфер им не подходит

07 августа 2023, 21:50 | Обновлено 07 августа 2023, 22:03
248
0
Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете
ФК Шахтер Донецк. Тете

Турецкий «Фенербахче» в официальном заявлении опроверг слухов о возможном трансфере вингера «Шахтера» Тете.

Заявление «Фенербахче» по поводу Тете:

«Считаем нужным проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеуш Кардосо Лемос Мартинс), которого связывают с нашим клубом.

Футболист и его команда недавно посетили Турцию. Во время этого визита игрок был рекомендован в наш клуб своими менеджерами.

Наш клуб поставил под сомнение условия возможного трансфера. В результате юридических, финансовых и технических оценок мы пришли к выводу, что трансфер этого футболиста нам не подходит».

Ранее сообщалось, что Тете потребовал от «Фенербахче» зарплату в 6 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 10 млн евро. Помимо этого вингер хотел получить 30% от суммы его перепродажи в дальнейшем. В «Фенербахче» выразили готовность платить Тете лишь 2,5 млн евро за сезон, и стороны не договорились.

После начала большой войны рф и Украины бразилец на правах аренды из «Шахтера» выступал за французский «Лион» и английский «Лестер».

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Источник ФК Фенербахче
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