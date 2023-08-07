Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете
В турецком клубе подумали и решили, что такой трансфер им не подходит
Турецкий «Фенербахче» в официальном заявлении опроверг слухов о возможном трансфере вингера «Шахтера» Тете.
Заявление «Фенербахче» по поводу Тете:
«Считаем нужным проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеуш Кардосо Лемос Мартинс), которого связывают с нашим клубом.
Футболист и его команда недавно посетили Турцию. Во время этого визита игрок был рекомендован в наш клуб своими менеджерами.
Наш клуб поставил под сомнение условия возможного трансфера. В результате юридических, финансовых и технических оценок мы пришли к выводу, что трансфер этого футболиста нам не подходит».
Ранее сообщалось, что Тете потребовал от «Фенербахче» зарплату в 6 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 10 млн евро. Помимо этого вингер хотел получить 30% от суммы его перепродажи в дальнейшем. В «Фенербахче» выразили готовность платить Тете лишь 2,5 млн евро за сезон, и стороны не договорились.
После начала большой войны рф и Украины бразилец на правах аренды из «Шахтера» выступал за французский «Лион» и английский «Лестер».
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 7, 2023
Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.⁰⁰Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu,… pic.twitter.com/REKY0gBApF
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