Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете

Турецкий «Фенербахче» в официальном заявлении опроверг слухов о возможном трансфере вингера «Шахтера» Тете.

Заявление «Фенербахче» по поводу Тете:

«Считаем нужным проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеуш Кардосо Лемос Мартинс), которого связывают с нашим клубом. Футболист и его команда недавно посетили Турцию. Во время этого визита игрок был рекомендован в наш клуб своими менеджерами. Наш клуб поставил под сомнение условия возможного трансфера. В результате юридических, финансовых и технических оценок мы пришли к выводу, что трансфер этого футболиста нам не подходит».

Ранее сообщалось, что Тете потребовал от «Фенербахче» зарплату в 6 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 10 млн евро. Помимо этого вингер хотел получить 30% от суммы его перепродажи в дальнейшем. В «Фенербахче» выразили готовность платить Тете лишь 2,5 млн евро за сезон, и стороны не договорились.

После начала большой войны рф и Украины бразилец на правах аренды из «Шахтера» выступал за французский «Лион» и английский «Лестер».