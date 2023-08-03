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  4. Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 12:13 |
2353
2

Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями

Тете хочет получать слишком много

03 августа 2023, 12:13 |
2353
2
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Instagram. Тете

23-летний вингер «Шахтера» Тете, который по слухам собирается расторгнуть свой контракт с «горняками», активно ведет поиски нового места работы.

В частности, недавно представитель бразильца Пабло Буэно побывал в Шотландии, где провел переговоры с «Селтиком». Их итогом стало то, что клуб из Глазго перестал интересоваться услугами Тете.

После этого Буэно сообщил боссам «Фенербахче» о готовности своего клиента к ведению переговоров, и прибыл в Стамбул. Там «желтые канарейки» были ошеломлены финансовыми требованиями Тете, который хочет заработать едва ли не все деньги мира.

В частности, Тете потребовал от «Фенербахче» зарплату в 6 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Помимо этого вингер хочет получить 30% от суммы его перепродажи в дальнейшем.

В «Фенербахче» выразили готовность платить Тете по 2,5 миллиона евро за сезон, и надеются продолжить поиски компромиссного решения с футболистом «Шахтера» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что к Тете начала присматриваться итальянская «Фиорентина».

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Тете Шахтер Донецк Фенербахче трансферы УПЛ трансферы зарплаты
Источник Milliyet
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Комментарии 2
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SuperMario
Правильно,высасывай все деньги из этой подстилки пи*ерской..
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+1
Gargantua
мне кажется, у него агент его жена украинка
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0
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