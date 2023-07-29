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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 22:20 |
894
3

Фиорентина следит за игроком Шахтера

Тете попал в сферу внимания «фиалок»

29 июля 2023, 22:20 |
894
3
Фиорентина следит за игроком Шахтера
ФК Шахтер. Тете

Клуб итальянской Серии А «Фиорентина» следит за 23-летним вингером «Шахтера» Тете, который нынешним летом может покинуть донецкий клуб, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.

«Фиалки» хотят подписать футболиста, который мог бы разнообразить атакующий потенциал команды, а также обеспечивать качественные прорывы обороны соперника.

Несмотря на то, что оценочная стоимость Тете составляет 25 миллионов евро, в «Фиорентине» понимают, что бразилец сможет покинуть украинский клуб без компенсации, что позволяют действующие правила ФИФА.

Также Тете в Италии интересен «Наполи» и «Лацио».

Ранее сообщалось, что Тете может продолжить карьеру в «Фенербахче», но с этим клубом у вингера возникли разногласия насчет суммы заработной платы.

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Тете Шахтер Донецк Фиорентина трансферы УПЛ трансферы трансферы Серии A
Источник FiorentinaNews.com
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Комментарии 3
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avk2307
Он фактически уже не игрок Шахтера и спорт .юа сегодня об этом писал.
А с кем он договорится, это уже не столь важно...
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