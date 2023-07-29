Фиорентина следит за игроком Шахтера

Клуб итальянской Серии А «Фиорентина» следит за 23-летним вингером «Шахтера» Тете, который нынешним летом может покинуть донецкий клуб, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.

«Фиалки» хотят подписать футболиста, который мог бы разнообразить атакующий потенциал команды, а также обеспечивать качественные прорывы обороны соперника.

Несмотря на то, что оценочная стоимость Тете составляет 25 миллионов евро, в «Фиорентине» понимают, что бразилец сможет покинуть украинский клуб без компенсации, что позволяют действующие правила ФИФА.

Также Тете в Италии интересен «Наполи» и «Лацио».

Ранее сообщалось, что Тете может продолжить карьеру в «Фенербахче», но с этим клубом у вингера возникли разногласия насчет суммы заработной платы.