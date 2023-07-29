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  4. Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 13:05 |
485
1

Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате

Пока бразильский футболист далек от переезда в Турцию

29 июля 2023, 13:05 |
485
1
Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате
L'Équipe. Тете

23-летний вингер «Шахтера» Тете, который по слухам готовится расторгнуть контракт с «горняками» и перебраться в «Фенербахче», пока не может договориться по условиям с турецким клубом.

«Желтые канарейки» готовы платить Тете по 3,5 миллиона евро ежегодно, в то время как сам футболист требует годовой оклад в 6 миллионов евро, понимая, что достанется турецкому клубу бесплатно.

Помимо «Фенербахче» интерес к Тете ныне проявляют «Селтик», «Наполи», «Бешикташ» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что у Тете сорвался переход в «Нант», как раз из-за высоких экономических требований со стороны футболиста.

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Источник SonDakika.com
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AndiM
Рінах привчив "шахтьорів" до окуїтельних зарплат, безжалісно обкрадаючи народ України.
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