Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате
Пока бразильский футболист далек от переезда в Турцию
23-летний вингер «Шахтера» Тете, который по слухам готовится расторгнуть контракт с «горняками» и перебраться в «Фенербахче», пока не может договориться по условиям с турецким клубом.
«Желтые канарейки» готовы платить Тете по 3,5 миллиона евро ежегодно, в то время как сам футболист требует годовой оклад в 6 миллионов евро, понимая, что достанется турецкому клубу бесплатно.
Помимо «Фенербахче» интерес к Тете ныне проявляют «Селтик», «Наполи», «Бешикташ» и «Эвертон».
Ранее сообщалось, что у Тете сорвался переход в «Нант», как раз из-за высоких экономических требований со стороны футболиста.
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