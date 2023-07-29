Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате

23-летний вингер «Шахтера» Тете, который по слухам готовится расторгнуть контракт с «горняками» и перебраться в «Фенербахче», пока не может договориться по условиям с турецким клубом.

«Желтые канарейки» готовы платить Тете по 3,5 миллиона евро ежегодно, в то время как сам футболист требует годовой оклад в 6 миллионов евро, понимая, что достанется турецкому клубу бесплатно.

Помимо «Фенербахче» интерес к Тете ныне проявляют «Селтик», «Наполи», «Бешикташ» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что у Тете сорвался переход в «Нант», как раз из-за высоких экономических требований со стороны футболиста.