Модрич обратился к Мбаппе перед матчем с Арсеналом. Известно, что сказал

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

Перед этим матчем легенда «Реала» Лука Модрич провел разговор с лидером «сливочных» французом Килианом Мбаппе.

«Ты должен использовать энергию толпы в позитивном ключе, не нервничать и не спешить, ты должен использовать силу толпы, не переусердствуя, потому что это легко может произойти», – сказал Модрич.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.