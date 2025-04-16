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  4. Модрич обратился к Мбаппе перед матчем с Арсеналом. Известно, что сказал
Испания
16 апреля 2025, 03:10 |
82
0

Модрич обратился к Мбаппе перед матчем с Арсеналом. Известно, что сказал

Лука решил поддержать французского футболиста

16 апреля 2025, 03:10 |
82
0
Модрич обратился к Мбаппе перед матчем с Арсеналом. Известно, что сказал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе и Лука Модрич

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

Перед этим матчем легенда «Реала» Лука Модрич провел разговор с лидером «сливочных» французом Килианом Мбаппе.

«Ты должен использовать энергию толпы в позитивном ключе, не нервничать и не спешить, ты должен использовать силу толпы, не переусердствуя, потому что это легко может произойти», – сказал Модрич.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Килиан Мбаппе Лука Модрич
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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