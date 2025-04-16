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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 01:52 |
17
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал

Поединок состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

16 апреля 2025, 01:52 |
17
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал
Коллаж Sport.ua

16 апреля мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу примет лондонский Арсенал в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 3:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В заявке лондонцев есть украинский футболист Александр Зинченко. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустит этот матч из-за травмы.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал еврокубка, где сыграет против французского ПСЖ.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Реал – Арсенал
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Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал где смотреть Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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