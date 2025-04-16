Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал
Поединок состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву
16 апреля мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу примет лондонский Арсенал в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.
Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 3:0 в пользу канониров.
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В заявке лондонцев есть украинский футболист Александр Зинченко. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустит этот матч из-за травмы.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал еврокубка, где сыграет против французского ПСЖ.
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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