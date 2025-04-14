Реал Мадрид

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Лига чемпионов
14 апреля 2025, 22:21 |
189
0

Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

14 апреля 2025, 22:21 |
189
0
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первый матч закончился для «Реала» поражением со счетом 0:3.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал

В основном этапе Лиги чемпионов «Реал» выступил не очень ярко и занял 11 место. Команде пришлось сыграть в 1/16 финала. Соперником мадридского клуба на этой стадии турнира стал «Манчестер Сити». «Реал» выиграл в гостях 3:2, а дома одержал победу со счетом 3:1. В 1/8 в соперники «Реалу» достался мадридский «Атлетико». «Сливочные» выиграли дома 2:1. «Атлетико» на своем поле отыграл отставание, но уступил в серии пенальти. Первый четвертьфинальный матч «Реала» против «Арсенала» закончился неожиданно крупным поражением 0:3. Перед ответным поединком «Реал» сыграл матч чемпионата Испании, в котором с большими трудностями обыграл «Алавес» (1:0).

Арсенал

«Арсенал» в основном этапе Лиги чемпионов набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и занял в турнирной таблице третье место. «Арсенал» сразу прошел в 1/8 финала, где встретился с нидерландским ПСВ. И уже в первом матче, который проходил в Нидерландах, «Арсенал» снял все вопросы, победив со счетом 7:1. Ответная игра тоже прошла результативно и закончилась со счетом 2:2. Перед ответным матчем с «Реалом», «Арсенал» провел поединок АПЛ против «Брентфорда». Игра закончилась со счетом 1:1.

Личные встречи

До матча, который состоялся 8 апреля, команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2006 году. Первый матч проходил в Лондоне и закончился победой «Арсенала» 1:0. Во втором поединке команды сыграли вничью 0:0 и в следующую стадию прошел «Арсенал».

«Реал» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

За всю историю выступлений в Лиге чемпионов «Реал» обыгрывал более сотни различных команд. Но в активе королевского клуба нет ни одной победы над «Арсеналом». «Канониры» в последний раз проигрывали с разницей в три мяча в мае 2023 года.

Возможные составы

  • «Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Гарсия, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.
  • «Арсенал»: Рая, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Мерино, Мартинелли.

Прогноз

«Реалу» нужно отыгрываться, а «Арсенал» может поймать соперника на контратаке. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,57.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
16 апреля 2025 -
22:00
Арсенал
Забьют обе команды 1,57 Сделать ставку
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Реал - Арсенал Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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