Барселона предоставила ответ Ман Сити по трансферу Педри за €100 млн

Английский «Манчестер Сити» хотел заменить своего хавбека Кевина Де Брюйне на лидера «Барселоны» Педри.

По информации испанских СМИ, «горожане» хотели заплатить за Педри солидные деньги – 100 миллионов евро. Однако каталонцы отказались продавать испанца за любые деньги мира. Педри также сконцентрирован только на «Барселоне» и не рассматривает никакого трансфера.

В этом сезоне на клубном уровне Педри провел 46 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов. Ранее лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сообщил, что уйдет из клуба.