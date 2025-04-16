Барселона предоставила ответ Ман Сити по трансферу Педри за €100 млн
Каталонцы не заинтересованы в трансфере своего лидера
Английский «Манчестер Сити» хотел заменить своего хавбека Кевина Де Брюйне на лидера «Барселоны» Педри.
По информации испанских СМИ, «горожане» хотели заплатить за Педри солидные деньги – 100 миллионов евро. Однако каталонцы отказались продавать испанца за любые деньги мира. Педри также сконцентрирован только на «Барселоне» и не рассматривает никакого трансфера.
В этом сезоне на клубном уровне Педри провел 46 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов. Ранее лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сообщил, что уйдет из клуба.
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