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  4. Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Испания
14 апреля 2025, 10:30 |
244
0

Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон

Виктор Дьекереш может покинуть «Спортинг»

14 апреля 2025, 10:30 |
244
0
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, королевский клуб может подписать 26-летнего футболиста, если клуб покинет бразильский вингер Винисиус Жуниор, за которого топовые клубы готовят 300 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 44 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Виктор Дьекереш Винисиус Жуниор Реал Мадрид Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
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