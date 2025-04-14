Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Виктор Дьекереш может покинуть «Спортинг»
Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Realmadridexclusivo.
По информации источника, королевский клуб может подписать 26-летнего футболиста, если клуб покинет бразильский вингер Винисиус Жуниор, за которого топовые клубы готовят 300 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 44 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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