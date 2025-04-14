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14 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 14 апреля 2025, 22:26
1204
1

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала

Лидером рейтинга является Рафинья

14 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 14 апреля 2025, 22:26
1204
1
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
goal.com

Известный портал Goal впервые с 18 марта 2025 года обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Лидером рейтинга остался вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.

На вторую строчку поднялся французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а за ним идет Ламин Ямаль из «Барселоны».

Роберт Левандовски разместился на четвертой строчке, а лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах – 5-й.

Со второго на седьмое место опустился лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а Винисиус Жуниор вообще вылетел из десятки рейтинга и занимает лишь 11 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:

  1. Рафинья Диас («Барселона»);
  2. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  3. Ламин Ямаль («Барселона»);
  4. Роберт Левандовский («Барселона»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Педри («Барселона»);
  7. Килиан Мбаппе («Реал»);
  8. Гарри Кейн («Бавария»);
  9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
  10. Джуд Беллингем («Реал»);
  11. Винисиус Жуниор («Реал»);
  12. Витинья («ПСЖ»);
  13. Майкл Олисе («Бавария»);
  14. Деклан Райс («Арсенал»);
  15. Хулиан Альварес («Атлетико»);
  16. Александер Исак («Ньюкасл»);
  17. Джамал Мусиала («Бавария»);
  18. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
  19. Виктор Дёкереш («Спортинг»);
  20. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
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рейтинг Золотой мяч Роберт Левандовски Антуан Гризманн Мохамед Салах Гарри Кейн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Рафинья Диас Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Флориан Вирц Джамал Мусиала Ламин Ямаль Goal.com Виктор Дьекереш
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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Dnipro87
Так ! Робіть ідола . Ямалю вручайте і робіть з нього нового Мессі, Пеле , Марадону. Чорт з ним , з Левандовським, навіть якщо ще 100 заб'є , Ямаль кращий. 
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