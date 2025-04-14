Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала

Известный портал Goal впервые с 18 марта 2025 года обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Лидером рейтинга остался вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.

На вторую строчку поднялся французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а за ним идет Ламин Ямаль из «Барселоны».

Роберт Левандовски разместился на четвертой строчке, а лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах – 5-й.

Со второго на седьмое место опустился лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а Винисиус Жуниор вообще вылетел из десятки рейтинга и занимает лишь 11 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025: