Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Лидером рейтинга является Рафинья
Известный портал Goal впервые с 18 марта 2025 года обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.
Лидером рейтинга остался вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.
На вторую строчку поднялся французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а за ним идет Ламин Ямаль из «Барселоны».
Роберт Левандовски разместился на четвертой строчке, а лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах – 5-й.
Со второго на седьмое место опустился лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а Винисиус Жуниор вообще вылетел из десятки рейтинга и занимает лишь 11 место.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:
- Рафинья Диас («Барселона»);
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Роберт Левандовский («Барселона»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Педри («Барселона»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Майкл Олисе («Бавария»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Хулиан Альварес («Атлетико»);
- Александер Исак («Ньюкасл»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Дезире Дуэ («ПСЖ»);
- Виктор Дёкереш («Спортинг»);
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
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