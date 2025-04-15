«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины

Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил инсайдерскую информацию о заработной плате Андрея Шевченко во времена, когда нынешний глава УАФ работал с национальной сборной Украины.

«Общая сумма с налогами – более 12 млн евро. Это только зарплата, а были еще премии за победы, миллионы бонусов за выход на Евро-2020. Из всех бонусов и премии 30% всегда отходило тренерскому штабу, а дальше Шевченко уже сам распределял их. В общей сложности, по моей информации, Шевченко во главе сборной Украины за пять лет получил около 15 млн евро. Сумма космическая», – заявил журналист

Шевченко возглавлял национальную сборную Украины в период с 2016 по 2021 год. Во главе «сине-желтых» специалист провел 52 поединка, одержав 25 побед, 13 ничьих и потерпев 14 поражений.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА.