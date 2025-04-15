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  4. «Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
15 апреля 2025, 13:18 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:29
1484
9

«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины

Журналист поговорил о деньгах Андрея Шевченко

15 апреля 2025, 13:18 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:29
1484
9
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил инсайдерскую информацию о заработной плате Андрея Шевченко во времена, когда нынешний глава УАФ работал с национальной сборной Украины.

«Общая сумма с налогами – более 12 млн евро. Это только зарплата, а были еще премии за победы, миллионы бонусов за выход на Евро-2020. Из всех бонусов и премии 30% всегда отходило тренерскому штабу, а дальше Шевченко уже сам распределял их. В общей сложности, по моей информации, Шевченко во главе сборной Украины за пять лет получил около 15 млн евро. Сумма космическая», – заявил журналист

Шевченко возглавлял национальную сборную Украины в период с 2016 по 2021 год. Во главе «сине-желтых» специалист провел 52 поединка, одержав 25 побед, 13 ничьих и потерпев 14 поражений.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА.

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Игорь Бурбас зарплаты Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 9
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didora
Народ повинен знати як живуть, чим живуть "їх герої"!!! Отож і лізуть туди, бо знають що там гроші. А чи принесе це користь державі, чи ні  їм неважливо!
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+1
MaximusOne
А потім кажуть що немає грошей на хорошого іноземного тренера.
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+1
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WildeKater
15кк за 5 років це 3кк в рік. Не так вже й багато 
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0
Перець
після бульбулятора
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0
romario1501
ІБурбас, так зарплату тренерському штабу Шевченка платив твій рабовласник Павєлка.
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0
Dmytro Dmytro
Рубрика-рахуємо чужі гроші!!!
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0
Sergey Romanchik
А вообще Бурбас по всем хорошо проходится.
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0
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