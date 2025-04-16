Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляция матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане
16 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.
В 1/16 финала украинка сыграет против Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 96). Поединок пройдет третьим запуском на центральном корте после игры Андрееску – Ламенс. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 2:2.
Победительница матча далее сыграет против Ангелины Калининой.
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