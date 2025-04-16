Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/16 финала украинка сыграет против Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 96). Поединок пройдет третьим запуском на центральном корте после игры Андрееску – Ламенс. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 2:2.

Победительница матча далее сыграет против Ангелины Калининой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.