Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 апреля 2025, 02:14 |
49
0

Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане

16 апреля 2025, 02:14 |
49
0
Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

16 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/16 финала украинка сыграет против Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 96). Поединок пройдет третьим запуском на центральном корте после игры Андрееску – Ламенс. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 2:2.

Победительница матча далее сыграет против Ангелины Калининой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
СВИТОЛИНА: Счастлива, что у меня есть возможность провести несколько матчей
Четыре украинские теннисистки попали в заявку Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина Жиль Тайхман смотреть онлайн WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд
Теннис | 15 апреля 2025, 21:47 0
Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд
Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд

Диего Дедура-Паломеро сенсационно прошел Дениса Шаповалова на старте Мюнхена

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал должен сыграть с умом, сердцем и яйцами»
Футбол | 15 апреля 2025, 18:34 9
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал должен сыграть с умом, сердцем и яйцами»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал должен сыграть с умом, сердцем и яйцами»

Тренер надеется на магию Бернабеу

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Футбол | 15.04.2025, 07:47
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Футбол | 15.04.2025, 13:18
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15.04.2025, 08:26
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 6
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 2
Футбол
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
14.04.2025, 14:04 1
Бокс
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 14
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем