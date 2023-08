В Ман Юнайтед ожидают, что смогут продать Фреда на следующей неделе

Английский Манчестер Юнайтед ожидает, что сможет продать Фреда на следующей неделе, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне АПЛ 2022/23 Фред сыграл 35 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

Фред выступал с 2013 по 2018 годы выступал за донецкий «Шахтер».

Также на следующей неделе будут продолжаться переговоры МЮ с «Реал Сосьедадом» по переходу Донни ван де Бека.

Manchester United expect Fred sale to advance next week. Sources guarantee he will 100% leave the club. 🔴🇧🇷



Negotiations will also continue with Real Sociedad for Donny van de Beek. pic.twitter.com/QLizWiFAWC