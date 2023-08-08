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Англия
08 августа 2023, 03:05 | Обновлено 08 августа 2023, 03:29
143
0

В Ман Юнайтед ожидают, что смогут продать Фреда на следующей неделе

Идут переговоры МЮ с «Реал Сосьедадом» по переходу Донни ван де Бека

08 августа 2023, 03:05 | Обновлено 08 августа 2023, 03:29
143
0
В Ман Юнайтед ожидают, что смогут продать Фреда на следующей неделе
МЮ. Фред

Английский Манчестер Юнайтед ожидает, что сможет продать Фреда на следующей неделе, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне АПЛ 2022/23 Фред сыграл 35 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

Фред выступал с 2013 по 2018 годы выступал за донецкий «Шахтер».

Также на следующей неделе будут продолжаться переговоры МЮ с «Реал Сосьедадом» по переходу Донни ван де Бека.

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Галатасарай Манчестер Юнайтед трансферы Фред трансферы АПЛ Фабрицио Романо Донни ван де Бек Реал Сосьедад трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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