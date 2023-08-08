В Ман Юнайтед ожидают, что смогут продать Фреда на следующей неделе
Идут переговоры МЮ с «Реал Сосьедадом» по переходу Донни ван де Бека
Английский Манчестер Юнайтед ожидает, что сможет продать Фреда на следующей неделе, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
В сезоне АПЛ 2022/23 Фред сыграл 35 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.
Фред выступал с 2013 по 2018 годы выступал за донецкий «Шахтер».
Также на следующей неделе будут продолжаться переговоры МЮ с «Реал Сосьедадом» по переходу Донни ван де Бека.
Manchester United expect Fred sale to advance next week. Sources guarantee he will 100% leave the club. 🔴🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023
Negotiations will also continue with Real Sociedad for Donny van de Beek. pic.twitter.com/QLizWiFAWC
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