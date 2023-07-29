Лацио интересен бывший полузащитник Шахтера

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред, который с 2018 года выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед», в ближайшее время может перебраться в итальянскую Серию А.

Интерес к 30-летнему бразильцу проявляет «Лацио», который подыскивает замену в центре поля для уехавшего в Саудовскую Аравию Сергея Милинковича-Савича.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Фреда, контракт с которым у клуба рассчитан до лета 2024 года, 15 миллионов евро. Впрочем, в конкурентах у «Лацио» будет «Галатасарай», который уже делал первое предложение по бразильцу, но получил отказ.

В АПЛ-2022/23 Фред сыграл 35 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.