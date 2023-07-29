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Англия
29 июля 2023, 12:45 |
608
0

Лацио интересен бывший полузащитник Шахтера

Фред может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в Серию А

29 июля 2023, 12:45 |
608
0
Лацио интересен бывший полузащитник Шахтера
instagram.com/fred08oficial

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред, который с 2018 года выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед», в ближайшее время может перебраться в итальянскую Серию А.

Интерес к 30-летнему бразильцу проявляет «Лацио», который подыскивает замену в центре поля для уехавшего в Саудовскую Аравию Сергея Милинковича-Савича.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Фреда, контракт с которым у клуба рассчитан до лета 2024 года, 15 миллионов евро. Впрочем, в конкурентах у «Лацио» будет «Галатасарай», который уже делал первое предложение по бразильцу, но получил отказ.

В АПЛ-2022/23 Фред сыграл 35 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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Источник Sky Sport Italia
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