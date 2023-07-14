Манчестер Юнайтед отклонил предложение Галатасарая по Фреду

Руководство «Манчестер Юнайтед» отреагировало на предложение турецкого «Галатасарая» о покупке экс-хавбека «Шахтера» Фреда.

Отмечается, что «красные дьяволы» отвергли первое предложение «Галатасарая», посчитав предложенную сумму неприемлемой.

За Фреда «Манчестер Юнайтед» намерен выручить 20 миллионов фунтов. Сколько предлагали турки – неизвестно.

Также на Фреда претендует «Фулхэм» и клубы из Саудовской Аравии, но не исключено, что они будут выжидать момент, когда «Манчестер Юнайтед» согласится снизить запросную стоимость на бразильца, контракт которого истекает летом следующего года.