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Англия
14 июля 2023, 11:17 |
332
0

Манчестер Юнайтед отклонил предложение Галатасарая по Фреду

Английский клуб счел предложенную сумму неприемлемой

14 июля 2023, 11:17 |
332
0
Манчестер Юнайтед отклонил предложение Галатасарая по Фреду
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Руководство «Манчестер Юнайтед» отреагировало на предложение турецкого «Галатасарая» о покупке экс-хавбека «Шахтера» Фреда.

Отмечается, что «красные дьяволы» отвергли первое предложение «Галатасарая», посчитав предложенную сумму неприемлемой.

За Фреда «Манчестер Юнайтед» намерен выручить 20 миллионов фунтов. Сколько предлагали турки – неизвестно.

Также на Фреда претендует «Фулхэм» и клубы из Саудовской Аравии, но не исключено, что они будут выжидать момент, когда «Манчестер Юнайтед» согласится снизить запросную стоимость на бразильца, контракт которого истекает летом следующего года.

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Источник Metro
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