Источник: экс-игрок Шахтера точно покинет МЮ. Им интересуется Галатасарай

Бразильский 30-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Фред точно покинет клуб этим летом.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, турецкая команда «Галатасарай» интересуется игроком и уже отправила официальное предложение «красным дьяволам».

Также Романо утверждает, что в услугах Фреда заинтересован «Фулхэм», саудовские и другие английские клубы.

Фред известен украинским болельщикам своими выступлениями за донецкий «Шахтер», за который он играл с 2013 по 2018 год, откуда и перешел в «МЮ».

EXCL: Galatasaray have approached Manchester United to sign Fred! 🟡🔴



Opening proposal already submitted — rejected by Man United, transfer fee was below expectations.



🇧🇷 Fred will leave United this summer as Saudi clubs, Fulham and more PL clubs are already working on it. pic.twitter.com/7rxNwiw6pZ