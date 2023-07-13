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  4. МЮ предложил Аталанте экс-игрока Шахтера в обмен на Хойлунда
Англия
13 июля 2023, 17:06 | Обновлено 13 июля 2023, 17:07
316
0

МЮ предложил Аталанте экс-игрока Шахтера в обмен на Хойлунда

Фред итальянский клуб не заинтересовал

13 июля 2023, 17:06 | Обновлено 13 июля 2023, 17:07
316
0
МЮ предложил Аталанте экс-игрока Шахтера в обмен на Хойлунда
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки договориться с «Аталантой» по поводу трансфера форварда Расмуса Хойлунда. Дабы снизить цену на игрока, «Красные дьяволы» пытаются включить в сделку кого-то из своих игроков.

По информации The Athletic, «Аталанте» были предложены два полузащитника – Донни Ван де Бек и Фред, которые пропустили первый предсезонный спарринг команды. Однако оба варианта итальянский клуб отклонил.

Ранее уже сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт с Хойлундом.

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Манчестер Юнайтед Аталанта Расмус Хойлунд Фред Донни ван де Бек
Источник The Athletic
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