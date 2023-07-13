Англия13 июля 2023, 17:06 | Обновлено 13 июля 2023, 17:07
316
0
МЮ предложил Аталанте экс-игрока Шахтера в обмен на Хойлунда
Фред итальянский клуб не заинтересовал
13 июля 2023, 17:06 | Обновлено 13 июля 2023, 17:07
316
0
«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки договориться с «Аталантой» по поводу трансфера форварда Расмуса Хойлунда. Дабы снизить цену на игрока, «Красные дьяволы» пытаются включить в сделку кого-то из своих игроков.
По информации The Athletic, «Аталанте» были предложены два полузащитника – Донни Ван де Бек и Фред, которые пропустили первый предсезонный спарринг команды. Однако оба варианта итальянский клуб отклонил.
Ранее уже сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт с Хойлундом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2023, 17:45 20
Костенко и Гутцайт не исключают такую возможность
Футбол | 13 июля 2023, 12:36 0
В межсезонье команду покинула целая группа игроков
Футбол | 13.07.2023, 11:44
Теннис | 12.07.2023, 19:05
Теннис | 13.07.2023, 07:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2023, 21:59 6
11.07.2023, 20:12 10
12.07.2023, 09:59 1
11.07.2023, 17:31 24
12.07.2023, 20:59 19
12.07.2023, 09:18 1
12.07.2023, 08:40
12.07.2023, 04:59