МЮ предложил Аталанте экс-игрока Шахтера в обмен на Хойлунда

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки договориться с «Аталантой» по поводу трансфера форварда Расмуса Хойлунда. Дабы снизить цену на игрока, «Красные дьяволы» пытаются включить в сделку кого-то из своих игроков.

По информации The Athletic, «Аталанте» были предложены два полузащитника – Донни Ван де Бек и Фред, которые пропустили первый предсезонный спарринг команды. Однако оба варианта итальянский клуб отклонил.

Ранее уже сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт с Хойлундом.