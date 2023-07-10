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Англия
10 июля 2023, 08:00 | Обновлено 10 июля 2023, 08:15
162
0

Манчестер Юнайтед согласовал контракт с форвардом Аталанты

Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в АПЛ

10 июля 2023, 08:00 | Обновлено 10 июля 2023, 08:15
162
0
Манчестер Юнайтед согласовал контракт с форвардом Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Форвард итальянской «Аталанты» и национальной сборной Дании Расмус Хойлунд согласовал личный контракт с английским «Манчестер Юнайтед».

Первое предложение «красных дьяволов» по 20-летнему игроку было отклонено «Аталантой». Похоже, клубы пока далеки от достижения договоренности, при этом сам форвард уже согласовал детали личного контракта с английским грандом.

20-летний нападающий забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Трансферная стоимость Расмуса Хойлунда, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.

Ранее стало известно, что Давид Де Хеа покидает «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Аталанта
Источник FootballTransfers
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