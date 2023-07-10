Манчестер Юнайтед согласовал контракт с форвардом Аталанты
Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в АПЛ
Форвард итальянской «Аталанты» и национальной сборной Дании Расмус Хойлунд согласовал личный контракт с английским «Манчестер Юнайтед».
Первое предложение «красных дьяволов» по 20-летнему игроку было отклонено «Аталантой». Похоже, клубы пока далеки от достижения договоренности, при этом сам форвард уже согласовал детали личного контракта с английским грандом.
20-летний нападающий забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Трансферная стоимость Расмуса Хойлунда, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.
Ранее стало известно, что Давид Де Хеа покидает «Манчестер Юнайтед».
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