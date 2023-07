ОФИЦИАЛЬНО. Давид Де Хеа покидает Манчестер Юнайтед

Вратарь Давид Де Хеа сообщил о том, что не будет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» и покидает команду, в которой провел 12 сезонов.

В конце минувшего сезона сообщалось, что стороны близки к подписанию договора, но до 1 июля договориться не удалось и игрок стал свободным агентом. В итоге испанец решил сменить команду.

32-летний Де Хеа выступал за МЮ с 2011 года. Отыграл за команду 545 матчей, выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Ожидается, что клуб подпишет вратаря Андре Онана.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E