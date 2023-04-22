Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа

После отхода от дел легендарного Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» слабо напоминает клуб, который ранее высоко котировался специалистами при определении фаворитов очередного розыгрыша как в английской Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Без шотландца «красные дьяволы» ни разу не сподобились выиграть ни в национальном чемпионате, ни в самом престижном клубном турнире континента, довольствуясь лишь весьма скромным достижением в виде победы в Лиге Европы-2016/17.

Одним из тех, кто в клубе все еще остается своеобразным «мостиком» между эпохой Фергюсона и новым временем является 32-летний голкипер Давид де Хеа. Испанец перебрался на «Олд Траффорд» в 2011-м и обошелся английскому клубу в 25 миллионов евро. На тот момент это были значительные средства, как для трансфера вратаря, а потому на Давида рассчитывали в долгосрочной перспективе. И в целом де Хеа оправдывал инвестиции в него, хотя сейчас он все больше и больше напоминает героя из далекого прошлого – того, кому стоит крепко пожать руку, тепло обнять, но все-таки как можно скорее распрощаться, если перед «Манчестер Юнайтед» и тен Хагом всерьез стоит задача по выстраиванию нового топ-проекта, способного побеждать, побеждать и побеждать.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против «Севильи» (0:3) стал истинным кошмаром для «Манчестер Юнайтед», и в особенности для его вратаря. Эта игра доказала, что время пребывания де Хеа в когорте лучших голкиперов современности закончилось, и каким бы болезненным ни было решение, пришел час двигаться дальше без человека, который так долго удерживал на плаву свой накренившийся на бок и некогда величественный фрегат.

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Действительно, несколько лет назад Давид де Хеа был едва ли не единственным «глотком свежего воздуха» в откровенно загнивающей атмосфере «Манчестер Юнайтед». Вратарь часто в одиночку вытягивал матчи и обеспечивал положительный результат для «красных дьяволов», чего было достаточно, чтобы все время вращаться где-то в районе топ-6 АПЛ и на стадиях плей-офф еврокубков, но катастрофически мало для итоговых триумфов и завоеваний титулов.

Давид де Хеа – это фигура, олицетворявшая непобедимость сэра Алекса Фергюсона в команде, переживавшей апокалипсис. Но сейчас, когда «красные дьяволы» наконец-то начали подавать признаки постепенного выхода из кризиса и выглядят довольно неплохо, испанец вместо того, чтобы спасать свою команду неделю за неделей, «помогает» ей терять очки и трофеи…

Сразу после прихода на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» у нидерландца Эрика тен Хага были куда более насущные проблемы для решения, нежели вратарская. Собственно, ключевая претензия к де Хеа была только одна – откровенно слабая по современным меркам игра ногами, что с каждым сезоном все отчетливее проявляется как в Премьер-лиге, так и в еврокубках. Тен Хаг, очевидно, посчитал, что сперва ему нужно заняться защитой, полузащитой и нападением, а уже затем, когда дойдут руки и придет время, подумать над решением вратарского вопроса. После ответного матча с «Севильей» это время пришло, и наставник «красных дьяволов» больше не имеет права игнорировать проблему де Хеа.

Еще в начале апреля, когда «Манчестер Юнайтед» в лобовом поединке АПЛ проиграл на выезде «Ньюкаслу» (0:2), 28-летний вингер «сорок» Джейкоб Мерфи признался, что план игры его команды заключался в том, чтобы оказать как можно более серьезное давление на де Хеа. Эту же концепцию в испанском противостоянии команд в рамках четвертьфинала Лиги Европы применила «Севилья», футболисты которой старались максимально агрессивно действовать против вратаря «красных дьяволов», и такой подход обернулся полным фиаско для последнего.

В итоге Давид откровенно «наварил» минимум в двух эпизодах, которые завершились голами Юссефа Эн-Несири. И в обоих случаях речь стоит вести об откровенно слабой игре де Хеа через пас, и скверном понимании ситуации.

В первом случае голкипер «Манчестер Юнайтед» вместо напрашивающегося банального выноса вперед, решил подсунуть мяч, словно горячую печеную картошку, Гарри Магуайру. У центрбека «красных дьяволов», игра которого также вызывает немало нареканий, просто не было возможности сыграть хоть как-нибудь обдуманно. Он оказался под прессингом двух оппонентов и, желая все-таки сохранить мяч, решил действовать в касание, что и привело к первому пропущенному мячу…

В концовке матча де Хеа уже самостоятельно и единолично помогал Эн-Несири забивать. На этот раз голкипер «Манчестер Юнайтед» вышел далеко за пределы штрафной, чтобы быть первым у мяча после выноса, последовавшего с половины поля соперника, но… Попытка сыграть в касание и отдать передачу на партнера завершилась тотальным провалом. Мяч оказался у Эн-Несири, и тот, не мудрствуя лукаво, отправил его по назначению – в ворота Давида…

Да, де Хеа до сих пор достаточно высоко котируется в мировом футболе и является, вероятно, одним из лучших голкиперов, если брать во внимание исключительно игру «на ленточке». В свое время это помогло Давиду получить «жирный» контракт с клубом, и по оценкам ряда источников, именно де Хеа ныне является самым высокооплачиваемым стражем ворот в мировом футболе – его зарплата составляет 375 тысяч фунтов в неделю, что больше, чем у Мануэля Нойера из «Баварии» (357 тысяч фунтов), Яна Облака из «Атлетико» (354 тысячи фунтов) и всех остальных.

Но вот в игре ногами де Хеа от года к году аж никак не прибавляет, и эта проблема ныне становится критичной для «Манчестер Юнайтед». Клубу в последнее время за счет привлечения Каземиро наконец-то удалось заполнить зияющую дыру в полузащите, образовавшуюся едва ли не со времен ухода Роя Кина; Кристиан Эриксен стал своеобразным преемником Пола Скоулза, а Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес дополняют друг друга практически в той же степени эффективно, как это когда-то удавалось делать Рио Фердинанду и Неманье Видичу.

В Севилье едва ли не главным явным уязвимым местом «Манчестер Юнайтед» оказалась позиция вратаря. И пускай Эрик тен Хаг после матча попытался поддержать и защитить своего подопечного («У него больше всех матчей без пропущенных мячей в Премьер-лиге, что говорит об одном – Давид очень хороший голкипер»), тренеру, который отчаянно пытается выстроить новый «Манчестер Юнайтед», уже давно должно быть понятно – сегодня от вратаря топ-уровня уже давно требуется куда больше, чем способен давать команде де Хеа.

И здесь «Юнайтед» важно вновь не свернуть на «неправильную дорожку». Летом у де Хеа истекает контракт, и сейчас клуб ведет консультации с футболистом о подписании нового соглашения. Поговаривают, что Давид даже готов пойти на снижение зарплаты, хотя и отклонил первое предложение «красных дьяволов», посчитав то «слишком скромным».

Проблема «Манчестер Юнайтед», что клуб опять рискует зациклиться на том, кто уже не столь важен для результата, одновременно не замечая другие кандидатуры, находящиеся буквально под носом. Пример – Давид Райя из «Брентфорда», который прямо сейчас является лидером АПЛ по количеству длинных передач (438), а также – по числу сейвов (133) и выходов из ворот (63). Эту статистику, казалось бы, нельзя игнорировать, но пока сложно сказать, насколько безграничным окажется доверие тен Хага и лояльность боссов МЮ к де Хеа, из-за которых «красные дьяволы», кажется, уже упустили возможность взрастить топ-вратаря из воспитанника клубной академии Дина Хендерсона.

Как бы там ни было, но дальше, если тен Хаг пожелает все-таки закончить кадровую революцию и существенно изменить принципы формирования состава, «Манчестер Юнайтед» уже будет не по пути с де Хеа. Испанец заслужил искреннее «спасибо», но дальше на «Олд Траффорд» обязаны научиться делать ставку на потенциальных героев будущего, а не на людей из славного прошлого…