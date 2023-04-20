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Лига Европы
Проходит дальше Севилья
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 0
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
20 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:27
727
6

Фатальные ошибки. Севилья разгромила Ман Юнайтед и вышла в полуфинал ЛЕ

Испанский клуб одержал уверенную победу

20 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:27
727
6
Фатальные ошибки. Севилья разгромила Ман Юнайтед и вышла в полуфинал ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» встретились в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первый поединок соперники завершили вничью: хозяева «Олд Траффорд» вели со счетом 2:0, но в конце встречи «нервионцы» сумели совершить камбэк.

После стартового свистка манкунианцы взяли мяч под контроль, но вскоре футбольный снаряд неожиданно оказался в их воротах. Де Хеа отдал передачу на Магуайра, которого прессинговали трое футболистов «Севильи». Капитан «Манчестер Юнайтед» обрезался, после чего Эн-Несири хладнокровно пробил мимо голкипера.

Забитый гол придал уверенности хозяевам поля. «Нервионцы» остро атаковали и постоянно держали в напряжении оборону соперников. А вот у манкунианцев игра не клеилась. За весь первый тайм они сумели создать только один полумомент, когда Каземиро головой пробил выше ворот. Севильцы переигрывали гостей и в конце первого тайма сумели снова расписаться в воротах «Манчестера». Правда, арбитр гол не засчитал, зафиксировав оффсайд у Акуньи.

Тренерский штаб «Ман Юнайтед» попыталсяповлиять на игру, выпустив на второй тайм Рашфорда и Шоу. Но сразу после перерыва севильцы удвоили свое преимущество: Бадэ замкнул навес с углового. «Севилья» продолжала атаковать острее, а у манкунианцев по-прежнему с атакой не складывалось. Жирную точку на мучениях «красных дьяволов» поставил… де Хеа. Голкипер выбежал за пределы штрафной и «подарил» мяч Эн-Несири, который ударом в пустые ворота оформил дубль в матче.

«Севилья» вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с туринским «Ювентусом».

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч.

«Севилья» – «Манчестер Юнайтед» – 3:0. Первый матч – 2:2.

Эн-Несири (8, 81), Бадэ (47)

Бону (73) – Каземиро (56), Антони (59), Шоу (90+3)

«Севилья»: Бону, Акунья (Теллес, 84), Маркао (Сусо, 29), Бадэ, Навас, Фернандо, Гудель, Ламела (Хиль, 80), Ракитич, Окампос, Эн-Несири

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака (Шоу, 46), Забитцер (Фред, 68), Каземиро, Эриксен (Эланга, 86), Санчо (Рашфорд, 46), Марсьяль (Вегхорст, 54), Антони

Арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

СЕВИЛЬЯ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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andre_lui
Тренери змінюються, а Севілья все за своє йде за черговою ЛЕ
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+3
Octopus
Манкунианские позорники
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+1
Yura Voller
Коротко про гру МЮ.
Іспанський стид
Дякую за увагу))
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0
iw_miami
Искренне желаю Бетису раньше севы выйти в финал КЕЧ/ЛЧ, неговоря уже про то, что выигрывать и выигрывать
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0
Макс Максов
Не чекав такого ляпу від МЮ!
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0
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